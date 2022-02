Det er langt fra første gang, at Tesla bliver mødt af anklager om racediskrimination.

Men nu er det altså sket igen. Det oplyser Reuters.

Tesla bliver nemlig nu sagsøgt i USA, på baggrund af et søgsmål fra statsagenturet, for at racediskriminere ansatte på fabrikken i Fremont i Californien.

Anklagerne går på, at selskabet anvender racistisk sprogbrug i forhold til arbejdsopgaver, og når det handler om både løn og forfremmelser.

DHEF, der er en afdeling, der skal sikre fair ansættelsesvilkår, beretter, at de har modtaget flere hundrede klager fra Tesla-ansatte.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Tesla, men for et par dage siden fremgik det i en finansiel indberetning, at selskabet forventede søgsmålet.

»Tesla er stærkt imod alle former for diskrimination og chikane og har et dedikeret hold for medarbejderrelationer, som forholder sig til og svarer på alle anklager,« oplyste Tesla et par dage inden søgsmålet blev offentliggjort.

Ifølge Reuters er Tesla tidligere blevet sagsøgt af mindst fire medarbejdere for samme forhold. En medarbejder har tidligere fået tilkendt intet mindre end 137 millioner dollar i erstatning.