Det er gået stærkt. Den anden vej.

For Tesla-aktien har haft et mareridtsagtigt 2024, hvor værdien bare er faldet og faldet og faldet.

Og ifølge CNN ser det kun ud til at blive værre for Elon Musks elbilgigant.

Analytikeren Colin Langan fra Wells Fargo mener, at der således reelt er tale om »et vækstselskab uden vækst«.

Han forudsiger videre i et notat fra denne uge, at Teslas vækstrate vil være flad i år og derefter falde i 2025.

Generelt forudsiger man fra storbankens side et yderligere aktiefald på 25 procent i år.

Udfordringerne skyldes ikke mindst stigende konkurrence på markedet, mens Elon Musks mange prisnedsættelser også ser ud til at have mistet effekten, lyder det.

Eksempelvis steg salget kun med tre procent i anden halvdel af 2023, mens priserne faldt med fem procent.

Tesla har sat prisen ned på flere modeller. Foto: Rungroj Yongrit/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Tesla har sat prisen ned på flere modeller. Foto: Rungroj Yongrit/EPA/Ritzau Scanpix

Colin Langan fra Wells Fargo påpeger ligeledes, at Tesla-aktien i dag er meget dyr set i forhold til både omsætning og fortjeneste.

Den negative spiral er sket, efter at Tesla-aktien ellers har været hypet og lovprist de seneste år, hvor aktiekursen omvendt er gået op, op, op.

Her har den længe været betragtet som en af de ypperste i USA, men faktum er, at Elon Musks elbilgigant i år har klaret sig værst af alle på det såkaldte 'S&P 500'-indeks, hvor Tesla ikke længere er i top-10 efter et værditab på 1.530 milliarder kroner.

Aktienedgangen har været på cirka 32 procent siden januar. Og faldet er på 60 procent siden det absolutte peak i 2021.

Faktisk tegnede der sig allerede mod slutningen af 2023 et billede af problemerne.

For de øvrige seks såkaldte 'Magnificent Seven'-selskaber (Apple, Amazon, Meta, Google, Nvidia og Microsoft) sluttede året af med tocifret eller trecifret vækst i dollar i fjerde kvartal.

Tesla gik i stedet 40 procent tilbage i forhold til året før.

Ifølge Fortune har analytikeren Dan Ives fra investeringsrådgiverne hos Wedbush dog stadig en tro på, at Tesla igen kan rejse sig og skabe vækst i de kommende måneder.

»Det er endnu ikke tiden til at smide håndklædet i ringen for Tesla,« skriver han i et notat.