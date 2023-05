Flere beskyldninger om upassende opførsel over for kvindelige medarbejdere hos den britiske supermarkedsgigant Tesco koster nu bestyrelsesformanden jobbet.

John Allan forlader selskabet til juni.

»Anklagerne risikerer at blive en belastning for Tesco,« som Bryan Grote, der nu midlertidigt overtager formandsposten, udtrykker det ifølge BBC.

Det er mediet The Guardian, der har bragt historierne om John Allan frem i lyset i den seneste tid.

Tesco er den største supermarkedskæde i Storbritannien. Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Tesco er den største supermarkedskæde i Storbritannien. Foto: PETER CZIBORRA

Selv afviser han alt – og han henviser til, at en større, intern undersøgelse hos Tesco hverken har resulteret i klager over John Allan eller belastende oplysninger om hans opførsel.

»Det er med stor fortrydelse, at jeg før tid må forlade min position som formand for Tesco efter disse anonyme og ubegrundede anklager mod mig, som The Guardian har skrevet om,« siger John Allan i en udtalelse:

»Der er intet bevis for, at jeg har gjort noget forkert på noget som tidspunkt i min tid hos Tesco, og jeg vil fortsætte med at forsøge at bevise min uskyld.«

Hos Guardian er det dog omvendt blevet fremlagt, hvordan topchefen skulle have berørt en ansat i forbindelse med et aktionærmøde sidste år. Og at han ligeledes skulle have »gramset« på en ansat i interesseorganisationen CBI i 2019, hvor han dengang var præsident.

John Allan har pure afvist begge anklager.

Han skulle også have været kommet med en kommentar om en CBI-ansats kjole og bagdel i 2021, har det lydt.

Hertil har han sagt, at han ingen erindring har om det.

Til gengæld har John Allan erkendt at have rost en kvindelig CBI ansat i 2019 for at bære en kjole, der fremhævede hendes figur – og at han efterfølgende undskyldte, fordi han selv var rystet over at have sagt det.

Alligevel er han altså smidt på porten. Som den nye midlertidige formand, Bryan Grote, forklarer, er det for at beskytte virksomhedens image i kølvandet på en stribe andre skandaler i de seneste år.

John Allan har været bestyrelsesformand for Tesco i otte år.