Det franske satiremagasin Charlie Hebdo er blevet udsat for et hackerangreb.

Det siger Microsoft, ifølge Reuters.

Og det er ikke hvem som helst, der forsøger at sætte magasinet ud af spil. Ifølge Microsoft er det nemlig et hold af hackere, som støttes af den iranske regering, der står bag.

Hackingen skulle have ført til, at der er blevet stjålet og lækket privat data om Charlie Hebdos abonnenter.

Dette sker efter, at magasinet i januar publicerede en serie tegneserier af Irans leder, Ali Khamenei.

Tegninger, som Iran kritiserede. En gruppe, der kalder sig 'Holy Souls', skrev online, at de havde adgang til navne og kontaktinformationer på mere end 200.000 af Charlie Hebdos abonnenter, som de ville sælge for en pris af 20 bitcoin.

Charlie Hebdo selv har ingen kommentarer til det påståede angreb, og det samme gælder den iranske og franske regering.

Gruppen, der mens at står bag, er tidligere identificeret af USAs justitsministerium som gruppen, der også forsøgte at blande sig i det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Charlie Hebdo blev i 2015 udsat for et terrorangreb, da to maskerede mænd med automatvåben tiltvang sig adgang til deres redaktion.

Dette førte til 12 dødsfald.