Efter tyve år bag tremmer i et af verdens mest berygtede fængsler kan to brødre nu kalde sig frie.

Brødrene Abdul og Mohammed Rabbani blev anholdt i Pakistan i 2002 og fragtet til Guantanamo-lejren i Guantanamo Bay i Cuba.

Det skriver BBC.

De to brødre var mistænkt for at være en del af terrororganisationen Al-Qaeda, men nu, tyve år efter de blev pågrebet i Pakistan, er de blevet løsladt uden nogen sigtelser.

Ifølge Pentagon skulle Abdul Rabbani have stået i spidsen for et al-Qaeda skjulested, mens Mohammed Rabbani skulle have stået for at organisere rejser for terrorgruppens ledere.

Udover at være holdt fanget uden rettergang i tyve år, hævder de to brødre også, at de er blevet tortureret af CIA-agenter.

I 2013 begyndte Ahmed på en række sultestrejker, der varede syv år i alt. Han overlevede blandt andet ved at blive tvangsfodret.

De to brødre er nu blevet hjemsendt til Pakistan.

Da fængslets belægning var på sit højeste i 2003 husede det 680 fanger. I dag sidder der 32 fanger tilbage i Guantanamo Bay.

USAs præsident, Joe Biden, har tidligere udtalt, at han håber på at lukke fængslet snart.