Før norske Philip Manshaus massivt bevæbnet gik til angreb på en moské i Oslo-forstaden Bærum i lørdags, havde han dræbt sin 17-årige stedsøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Nu fortæller politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby, at politiet har to teorier om, hvorfor den fire år yngre søster skulle dræbes.

»Det kan skyldes, at hun fandt ud af, hvad han skulle til at gøre og forsøgte at stoppe ham,« siger han til NRK og fortsætter:

»En anden mulighed er, at han målrettet gik efter hende af raseri.«

21-årige Philip Manshaus er den formodede gerningsmand bag et angreb på en norsk moské. Han er sigtet for drab og drabsforsøg.

Det var politiet, der fandt Johanne Zhangjia Ihle-Hansens lig i hendes 21-årige storebrors bolig, som politiet stormede efter angrebet på al-Noor-moskéen.

Politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby afviser over for NRK at udtale sig om, hvordan hun blev dræbt.

»Vi tror, der blev brugt flere våben - deriblandt rifler og haglgevær - i moskéen, men hvordan den 17-årige døde, ønsker vi ikke at kommentere,« siger han til det norske medie.

Politiadvokaten fortæller endvidere, at omkring 50 personer efterforsker terrorangrebet på moskéen samt drabet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Philip Manshaus i retten med sin advokat, Unni Fries, den 12. august i Norge. Foto: CORNELIUS POPPE

Indtil videre har den 21-årige terrormistænkte nægtet sig skyldig og afvist at afgive forklaring til politiet. Han har desuden nægtet at blive observeret af en retspsykiater.

Dette har medført, at politiet nu overvejer at tvangsindlægge ham. Det skriver TV 2 Norge.

»Det er noget, vi vil tage stilling til meget snart,« siger politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til mediet.

Philip Manshaus forsvarsadvokat, Unni Fries, har efterfølgende udtalt til VG, at hendes klient vil afgive forklaring inden længe. Politiet bekræfter at have modtaget samme melding fra advokaten.



Det er uvist, om dette vil ændre politiets overvejelser i forbindelse med en eventuel tvangsindlæggelse.

Philip Manshaus i retten den 12. august. Foto: Norsk Telegrambyra AS

Indtil videre har politiet indhentet overvågningsbilleder fra omtrent 40 kameraer, men det er endnu ikke lykkedes dem at finde frem til, hvor den 21-årige befandt sig før drabet og terrorangrebet.

Ifølge Pål Fredrik Hjort Kraby arbejder politiet med et vindue på omkring to timer, hvor de mener, at drabet på søsteren skal have fundet sted.

Selvom Manshaus var bevæbnet med flere skarpladte våben og affyrede skud i moskéen, kom ingen alvorligt til skade. To ældre mænd overmandede Manshaus, før politiet ankom til stedet og anholdt ham.

Efter et grundlovsforhør mandag blev Manshaus sigtet for terror og varetægtsfængslet i fire uger med forbud mod at modtage besøg eller breve. De første to uger varetægtsfængsles han i isolation.