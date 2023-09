Ekssoldat og terrormistænkte Daniel Khalife er i øjeblikket den mest eftersøgte mand i Storbritannien.

Hele nationen er på den anden ende, fordi den 21-årige unge mand, som sad fængslet i Wandsworth, formåede at flygte for næsen af politiet.

Fængslet er af kategori B, som er det næstmest sikre fængsel i Storbritannien, og meget tyder på, at Khalife fik hjælp udefra.

Justitsminister Alex Chalk har torsdag eftermiddag sagt i en erklæring til parlamentet, at grundet den igangværende strafferetlige efterforskning er der grænser for de oplysninger, der kan videregives på nuværende tidspunkt.

Det skriver Sky News.

Han forsikrede dog Parlamentet om, at Khalife »vil blive fundet«.

»Det er vigtigt, at der ikke bliver sagt eller gjort noget, der kan skade retssagen,« siger han.

»Hvad jeg kan sige er, at omkring klokken 7.30 i går morges forlod et køretøj, som havde leveret varer til fængslets køkken, HMP Wandsworth. Kort efter blev lokale beredskabsplaner for en uoplyst fange aktiveret og i overensstemmelse med standardproceduren.«

»Politiet blev informeret. Fængslet blev sat i en tilstand af 'lockdown', mens personalet forsøgte at fastslå, hvor Daniel Khalife befandt sig.«

Foto: Anna Gordon/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anna Gordon/Reuters/Ritzau Scanpix

Han tilføjer, at køretøjet Khalife gemte sig under blev »stoppet og ransaget« af politiet, efter at alarmen blev slået.

»Der blev fundet stripslignende genstande under et køretøj, som så ud til at indikere, at Daniel Khalife kan have holdt fast i undersiden af ​​det for at flygte. Eftersøgningen er i gang.«

Ifølge Sky News oplysninger var det firmaet Bidfood Delivery, som stod for leveringen til fængslet.

I en erklæring siger Bidfood:

»I går morges blev vi gjort opmærksomme på en sikkerhedshændelse, der involverede et af vores køretøjer, mens vi var ude ved levering.«

»Vi kan bekræfte, at vores chauffør samarbejdede fuldt ud med politiet i denne sag, inden han vendte tilbage til depotet. Vi vil fortsat bistå myndighederne i deres igangværende efterforskning.«

Da Khalife sidst blev set, var han iført en kokkeuniform bestående af en hvid T-shirt, rød- og hvidternede bukser og brune støvler med stålhætte.

I forbindelse med den massive eftersøgning er den travle M20-motorvej lukket ned. Samtidig har både havne og lufthavne oprustet sikkerheden.

Derfor kan man også opleve forlænget tid i sikkerhedskontrollen.

En tidligere Scotland Yard-medarbejder kalder det overfor Sky News »en katastrofal fiasko i fængselssikkerheden.«

Den tidligere betjent spekulerede i, om flugten var en opportunistisk handling eller et velplanlagt, sofistikeret plot med hjælp udefra – herunder mad, tøj, kontanter, adgang til finansiering, pas, husly, hvilket tilføjer kompleksitet til eftersøgningen.

Med hensyn til flugten understregede han, at sådanne hændelser burde kunne forebygges med grundig kontrol af køretøjer som det, der blev brugt i flugten.

Han fremhævede risikoen ved at klamre sig til et køretøjs underside, herunder fald og forbrændinger fra udstødningssystemet.