En sort hue er trukket ned om hovedet. Et langt, sort skæg springer frem fra hans ansigt. Øjnene er mørke og stirrer tomt ud i luften.

En video, som terrorbevægelsen IS har lagt på internettet, viser den formodede gerningsmand bag mandagens angreb i den østrigske hovedstad, Wien. På arabisk fortæller han om sin forestående terrorhandling og sværger troskab til den nye lS-leder, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

I hænderne holder han en pistol og en machete, mens han i sin muskuløse favn krammer en AK47-automatriffel. De tre våben er magen til dem, der blev anvendt til at dræbe fire tilfældige mennesker på gaden i Wien. En ældre mand, en ældre kvinde, en ung mandlig forbipasserende og en kvindelig tjener.

Angrebet kom tilsyneladende helt bag på den østrigske efterretningstjeneste, selv om 20-årige Kutjim Fejzulai i forvejen var en kendt radikaliseret islamist og syriensfarer.

I en video udsendt af Islamisk Stats nyhedsbureau, Amaq news agency, tager en mand der kalder sig Abu Dagnah Al-Albany" ansvaret for mandagens angreb i Wien. Han er identisk med 20-årige Kujtim Fejzulai. Foto: REUTERS TV Vis mere I en video udsendt af Islamisk Stats nyhedsbureau, Amaq news agency, tager en mand der kalder sig Abu Dagnah Al-Albany" ansvaret for mandagens angreb i Wien. Han er identisk med 20-årige Kujtim Fejzulai. Foto: REUTERS TV

Kronen Zeitung oplyser, at Kujtim Fejzulai er søn af makedonske forældre, men er født i Østrig, hvor han voksede op i Wien-forstaden Mödling. Hans far er gartner, moderen arbejder som sælger.

Familien er ikke udpræget religiøs, og i sin barndom blev han betragtet som en pæn dreng, der spillede fodbold og passede sin skole. Men i puberteten begyndte problemerne.

Lærerne fik svært ved at få kontakt til drengen, og der blev indgivet indberetning om vold i hjemmet. Han fandt nye venner i islamistiske internetfora og søgte mental tilflugt i en berygtet lokal moske.

I august 2018 forsøgte han at reservere en flyrejse til Kabul, men blev stoppet, da han manglede visum til Afghanistan. To uger senere meldte hans intetanende mor ham savnet, men på det tidspunkt befandt hendes søn sig allerede i Tyrkiet på et hotel, hvor han skulle afhentes og smugles over den syriske grænse.

Tyrkisk politi nåede at arrestere ham først og udleverede ham til Østrig, hvor han i april 2019 blev idømt 22 måneders fængsel. Trods sagens alvor blev han allerede i december 2019 løsladt efter kun syv måneders fængsel.

Løsladelsen skete ifølge Kronen Zeitung dels på grund af hans unge alder, og dels fordi han under sin afsoning havde valgt at indgå i et såkaldt afradikaliseringsprogram.

Her var det lykkedes ham at overbevise pædaoger, psykologer og fængselsbetjente om, at han blot var en forvirret ung mand, som havde ladet sig forføre af islamisk propaganda.

Østrigs indenrigsminister, Karl Nehammer, indrømmer over for østrigske medier, at terroristen har narret landets retssystem og de personer, der arbejder med anti-radikalisering.

Skudhuller ved et af de seks steder, politiet har markeret som gerningssteder efter mandagens terrorangren i Wien. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Skudhuller ved et af de seks steder, politiet har markeret som gerningssteder efter mandagens terrorangren i Wien. Foto: CHRISTIAN BRUNA

»Det er lykkedes gerningsmanden at narre anti-radikaliseringsprogrammet i det juridiske system, at narre personerne i det og på den måde få en tidlige løsladselse,« har Nehammer sagt til østrigske medier.

Terroristens advokat, Nikolaus Rast, siger til tv-stationen ORF, at hans klient ved løsladelsen virkede »fuldstændig harmløs«.

»Han var en ung mand, der søgte efter sit sted i samfundet, og som tilsyneladende gik ind i den forkerte moske og endte i de forkerte cirkler,« siger han.

Ifølge en østrigsk avis var Kujtim Fejzulai en ud af 90 personer på myndighedernes liste over syrienskrigere, men alligevel lykkedes det ham at gå under radaren og planlægge det angreb, der betød en brat afslutning på livet for fire personer og sorg for endnu flere.

Blomster opsat til ære for terrorerens ofre. Foto: Florian Wieser Vis mere Blomster opsat til ære for terrorerens ofre. Foto: Florian Wieser

Angrebet blev udført med stor brutalitet og dedikation på den sidste aften, inden Østrig gik ind i en national nedlukning på grund af covid-19. Klædt i hvidt og iført et falsk bombebælte affyrede han mere end 100 skud med et automatvåben i hjertet af den gamle bykerne, nær synagogen og Wiens berømte operahus.

Hans ofre – fire døde og 20 sårede – blev fundet på seks forskellige gerningssteder i byen. Angrebet sluttede, da Kutjim Fejzulai blev dræbt af politiet.

Østrigsk politi mener, at Kujtim Fejzulai var den eneste gerningsmand – en såkaldt enlig ulv – men mistænker, at han har fået hjælp fra andre. 14 personer er anholdt i Østrig, og deres rolle efterforskes nu. Derudover er to personer blevet anholdt i Schweiz.

Islamisk Stat har taget ansvar for angrebet.