Den 43-årige nazi-terrorist Tobias Rathjen, der har myrdet ni mennesker i byen Hanau, sendte vanvittige breve til myndighederne forud for sit angreb. Det skriver den tyske avis Die Welt.

Rigsadvokat Peter Frank har over for de tyske medier bekræftet, at den føderale anklagemyndighed havde kontakt med den formodede massemorder allerede sidste år.

I november modtog anklagemyndigheden et brev fra manden, hvor han indgav klage mod en ukendt organisation af hemmelige tjenester. Han mente, at disse tjenester havde evner til blandt andet at 'klikke sig ind i folks hjerner og derefter indsamle visse ting og derefter kontrollere verdensbegivenheder'.

Ifølge Peter Frank indeholdt brevet ingen højreekstreme eller racistiske udsagn, og der blev ikke iværksat nogen undersøgelse af Tobias Rathjen på grundlag af brevet.

Sørgende familiemedlemmer viser billeder af to af de dræbte ved en demonstration foran gerningsstedet i Hanau.

Det bliver der nu. Tobias Rathjens angreb på to vandpibebarer bliver efterforsket som et terrorangreb. Chefen for det nationale politi, BKA, Holger Münch, udtaler, at terroristen fra Hanau sandsynligvis var alvorligt mentalt syg.

»På baggrund af de første vurderinger er der meget, der tyder på, at han led af en åbenlyst alvorlig psykotisk sygdom,« siger han.

Forud for angrebene uploadede han et 24 sider langt manifest og en næsten en time lang video. I manifestet fortalte han verden om sit syn på tyrkere, arabere, jøder, asiater, sydafrikanere og andre folkeslag.

»Jeg kan godt forestille mig at halvere befolkningen,« skriver han i manifestet, der også rummer en opskrift på, hvordan Tyskland kan vinde VM i fodbold.

Demonstranter holder et banner, hvor der står 'Fascisme og racisme dræber alle steder'. Demonstrationen bliver afholdt for at mindes ofrene for terrorangrebet i Hanau.

I videoen siger han, at et hemmeligt organ med stor magt styrer Tyskland, og at der er behov for at 'udslette' folk, som ikke længere kan udvises fra Tyskland.

Da han åbnede ild mod de to vandpibebarer, gik han tilsyneladende målrettet efter personer med tyrkisk og arabisk oprindelse.

Efter skyderiet blev han fundet død i en lejlighed. Hans mor blev også fundet død. Gerningsmandens far blev efterfølgende anholdt.

Faren er ligesom sin afdøde terroristsøn forfatter til adskillige breve til myndighederne, men bliver ifølge tysk politi afhørt som vidne – ikke som en mistænkt.