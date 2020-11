20-årige Kujtim Fejzula, der stod bag terrorangrebet i Wien mandag aften, lagde et billede af sig selv på Instagram, inden han angreb uskyldige mennesker.

På billedet holder han to af de våben, han brugte til at begå sin ugerning, hvor fire mistede livet, og 22 blev såret.

Det skriver Sky News.

Den formodede gerningsmand var kendt som islamist.

Blodspor efter ofrene for terrorangrebet i Wien mandag aften. Foto: Florian Wieser Vis mere Blodspor efter ofrene for terrorangrebet i Wien mandag aften. Foto: Florian Wieser

Han blev i april 2019 idømt 22 måneders fængsel, fordi han havde forsøgt at komme til Syrien for at slutte sig til Islamisk Stat.

Han blev dog benået i 2019 på grund af sin unge alder.

Kujtim Fejzula havde dobbelt statsborgerskab og var både østrigsk og nordmakedonsk statsborger.

Han døde af skud fra politiet, ni minutter efter han påbegyndte angrebet.