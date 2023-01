Lyt til artiklen

Prins Harry skriver i sin nye biografi 'Spare', at han personligt har dræbt 25 talibankrigere. Det får nu en terrorekspert til at frygte for prinsens liv.

Det er den tyske terrorekspert, professor Peter Neumann, der overfor Bild nu udtrykker sin bekymring.

»Han går nu rundt med en skydeskive i panden. For islamister er han nu et legitimt terrormål,« siger eksperten, der er noget uforstående over for, at prinsen har valgt at være så åbenmundet om sin tid som soldat i den engelske hær.

»Blandt soldater er det helt uhørt at prale offentligt med den slags, og det forhøjer naturligvis hans sikkerhedsrisiko,« siger Neumann.

File photo dated 03/11/2012 of Prince Harry (right) or just plain Captain Wales as he was known in the British Army, racing out from the VHR (very high readiness) tent to scramble his Apache with fellow Pilots, during his 12 hour shift at the British controlled flight-line in Camp Bastion southern Afghanistan, where he was serving as an Apache Helicopter Pilot/Gunner with 662 Sqd Army Air Corps, from September 2012 for four months until January 2013. Foto: John Stillwell

Til september skal der i Düsseldorf afvikles en stor sportskonkurrence for soldater, der er kommet til skade i krig – de såkaldte 'Invictus Games'. 500 soldater fra 20 lande vil deltage i de lege, som Prins Harry i 2004 var med til at stifte. Prins Harry plejer også selv at dukke op, men nu kan legene pludselig være en attentatmulighed, advarer professor Peter Neumann.

»Hvor end Harry optræder offentligt, vil han nu være et potentielt mål,,« siger han. I Düsseldorf meddeler arrangørerne, at de vil tilpasse sikkerhedsforanstaltningerne efter de aktuelle begivenheder.

Prins Harry skriver i sin bog, at han i Afghanistan har dræbt 25 mennesker.

»Det var ikke noget, der gjorde mig stolt, men det var heller ikke noget, jeg skammede mig over,« skriver han ifølge flere britiske medier, der har haft adgang til at læse bogen.

Et højtrangeret medlem af Taleban har efterfølgende forlangt, at Prins Harry skal efterforskes som krigsforbryder.