I en treetagers luksusvilla midt i Colombo boede de to rigmandssønner Inshaf og Ilham, der menes at stå bag bomberne på hotellerne Cinnamon Grand og Shangri-La.

Huset ser nydeligt ud ved første øjekast, men ser man nærmere efter, er ruderne blæst ud og skodderne revet af efter en kraftig eksplosion, der kostede syv personer livet.

Da B.T. besøger huset, har politiet spærret det af med gul tape. En gruppe soldater holder øje, mens journalister og tv-hold sværmer om den bombede villa.

Sri Lanka, hovedstaden Colombo. Huset i bydelen Dematagoda er ejet af faderen til de to brødre, der menes at have udført selvmordsangrebene på Hotellerne Cinnamon Grand og Shangri-la. Huset har skader, for da politiet stormede huset, udløste konen til en af de to brødre en selvmordsbombe og tog tre betjente og tre børn med sig i døden. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sri Lanka, hovedstaden Colombo. Huset i bydelen Dematagoda er ejet af faderen til de to brødre, der menes at have udført selvmordsangrebene på Hotellerne Cinnamon Grand og Shangri-la. Huset har skader, for da politiet stormede huset, udløste konen til en af de to brødre en selvmordsbombe og tog tre betjente og tre børn med sig i døden. Foto: Nils Meilvang

Foran huset holder en flot hvid BMW. Den er overstrøet med det sorte pulver, politiet bruger til at aftage fingeraftryk.

Både huset og bilen tilhører brødrenes far, som er en stor forretningsmand i Sri Lanka.

Han har tjent en formue på at handle med krydderier, og familien ejer også en kobberfabrik.

Faren har været aktiv i srilankansk politik. Han er ven med landets industri- og handelsminister og ses ofte ved præsidentens receptioner.

Men bag den pæne facade har et islamistisk had bygget sig op.

Et had, der førte til, at de to sønner deltog i den koordinerede bombemassakre mod kirker og hoteller i Sri Lanka, der foreløbig har kostet mere end 250 personer livet.

Dyre jakkesæt

Naboer i området fortæller, at de to terrorbrødre boede i den treetagers luksusvilla sammen med deres familier.

Selvom de var brødre, var de vidt forskellige, fortæller en nabo, der kender brødrene.

Inshaf Ibrahim, der angiveligt detonerede bomben på Cinnamon Grand, var ligesom sin far en succesfuld forretningsmand.

»Han klædte sig som en millionær i jakkesæt, bælter og med dyre ure,« fortæller en ung studerende, der bor lidt nede ad gaden.

Han kender Inshaf Ibrahim som en venlig og udadvendt person, der var til at tale med.

»Inshaf er en god person. Jeg havde aldrig troet, han kunne finde på at udføre terrorangreb,« siger naboen.

Dræbte danske milliardærbørn

Til gengæld er naboen mindre overrasket over, at Ilham Ibrahim har udløst en selvmordsbombe.

»Han er ret underlig. Det er, som om han ikke ønsker social kontakt,« siger naboen.

Mens broren var udadvendt, tilbragte Ilham Ibrahim det meste af tiden bag hjemmets fire vægge.

Når han gik ud, var det for at besøge muslimske bederum rundt om i Colombo.

Han havde langt skæg, og en plet med hård hud i panden viste, at han tilbragte mange timer foroverbøjet i bøn.

Ilham Ibrahim menes at være den ene af de to bombemænd, der sprængte sig selv i luften på Shangri-La.

En bombe i brunchbuffeten dræbte blandt andre tre af den danske milliardær Anders Holck Povlsens fire børn.

Konen sprang sig selv i luften

Ilham Ibrahims gravide hustru befandt sig i Ibrahim-familiens luksusvilla og detonerede en selvmordsbombe, da politiet stormede villaen.

»Der lød et højt brag. Det var så voldsomt, at vores bil løftede sig fra jorden. Jeg løb ud på gaden og kunne se, at der kom røg op fra huset. Derefter lød der en eksplosion til og nogle skud,« fortæller en nabo.

Eksplosionen var så voldsom, at gulvet styrtede sammen og dræbte tre betjente. Tre børn omkom også i eksplosionen.

Brødrenes far er nu anholdt. Det samme er en tredje af hans sønner, mens en fjerde er forsvundet.