22-årige Philip Manshaus, der i fjord dræbte sin stedsøster og angreb en moské i Oslo, vurderes at være tilregnelig.

Og det betyder altså, at han kan modtage almindelig straf - fængsel eller forvaring - såfremt han altså bliver dømt skyldig i de to forhold, han er tiltalt for - drab og terror.

Det skriver NRK, der følger sagen tæt, mens den bliver behandlet ved Asker og Bærum tingrett.

Med udgangspunkt i forklaringer fra de to psykiatri-specialister, der har foretaget mentalundersøgelserne på den tiltalte nordmand, beretter mediet, at man ikke har fundet tegn på, at han skulle være utilregelig - heller ikke i gerningsøjeblikket.

Philip Manshaus har ved flere lejligheder udtalt sig racistisk og nazistisk. I retten i efteråret heilede han desuden. Foto: Heiko Junge

Faktisk var resultatet af undersøgelsen »påfaldende normalt«, lød det fra specialist Ann Lill Ørbeck.

Philip Manshaus var hverken psykotisk, havde en psykisk lidelse eller led under en bevidsthedsforstyrrelse, da han 10. august 2019 begav sig ud på et drabstogt.

Den unge mand har frivilligt lade sig undersøge, og i alt havde specialisterne 11 samtaler med ham - væsentligt flere, end hvad der er normalt, lød det i retten.

Under samtalerne kom man altså frem til, at han var tilregnelig, men at der er en høj risiko for, at han vil begå lignende forbrydelser i fremtiden, hvis han ikke kommer i behandling.

Således så Philip Manshaus ud, da han blev fremstillet i grundlovsforhør umiddelbart efter drabet på stedsøsteren og angrebet på Al-Noor moskéen i Oslo. Foto: CORNELIUS POPPE

Selv erkender den tiltalte mand omstændighederne, men han mener ikke, han skal straffes.

Hans forsvarer, Unni Fries, har tidligere forklaret, at Philip Manshaus følte, at han var nødt til at begå drabet på stedsøsteren og angrebet på moskéen.

Under sidstnævnte var formålet at »dræbe så mange som muligt«, lyder det i anklageskriftet. To mænd nåede dog at overmande ham, før nogen kom alvorligt til skade.

Retssagen mod ham startede 7. maj, og der er afsat i alt 12 dage til sagen.