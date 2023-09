Flere personer deler nu samme teori om, hvorfor jorden åbnede sig under en svensk motorvej natten til lørdag.

Jordskreddet, der blandt andet tog en Burger King-restaurant, en tankstation, en bus og mindst fire biler med sig, kan have været forårsaget af byggesjusk i nærheden, siger både politi og beredskab samt en person i byggebranchen, Aftonbladet har talt med.

Lige ved siden af det motorvejskryds ved Stenungsund, hvor kollapset fandt sted, foregår i øjeblikket et stort industribyggeri, og i den sammenhæng er mere end 50.000 ton udgravet materiale i løbet af sommeren blevet placeret ud til vejen.

»Det er alment kendt i byggebranchen, at det er årsagen,« hævder den unavngivne byggefaglige person nu overfor Aftonbladet.

En bus var også omfattet af jordskreddet. Foto: Adam Ihse/TT/Ritzau Scanpix Vis mere En bus var også omfattet af jordskreddet. Foto: Adam Ihse/TT/Ritzau Scanpix

»I min verden er det her en bommert uden kontrol og ansvar. De (de byggeansvarlige, red.) tilføjer mere og mere udgravet materiale, og til sidst knækker jorden.«

Han bemærker, kollapset er sket på en bjergskråning, hvilket ifølge ham har været medvirkende til sammenbruddet. Samtidig afviser han tidligere teorier om, at jordskreddet skulle være sket på grund af store mængder regn.

»Det har intet at gøre« med nedbørsmængder, siger han.

Lørdag, da Steningsund Kommune, politi og redningstjeneste holdt pressemøde, ønskede ingen at pege på en endegyldig årsag til jordskreddet.

Men politi og beredskab konstaterer nu også, at skredet »formentlig« opstod i forbindelse med byggeriet, skriver Aftonbladet.

Politiet har i den anledning indledt en forundersøgelse og vil afhøre medarbejdere og personale i den pågældende virksomhed. Ingen er dog på nuværende tidspunkt mistænkt for noget kriminelt, lyder det.

Naturgeograf og universitetslektor ved Stockholms Universitet Lars-Olov Westerberg bekræfter overfor Aftonbladet, at store jordmasser godt kan have forårsaget skredet.

Borgere i Sverige fik hurtigt slået alarm natten til lørdag. Foto: Björn Larsson Rosvall/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Borgere i Sverige fik hurtigt slået alarm natten til lørdag. Foto: Björn Larsson Rosvall/EPA/Ritzau Scanpix

»Hvis man læsser mere og mere materiale, kunne det helt sikkert have påvirket forholdene på skråningen,« lyder det.

Blot fem kilometer nord fra lørdag nats jordskred skete der i 2006 et lignende kollaps på E6, skriver nyhedsbureauet TT.

I den forbindelse konkluderede efterforskere senere, at det var opgravede masser fra en nærliggende motorvejskonstruktion, der var årsagen.

Aftonbladet har ikke kunnet få en kommentar fra ejerne af erhvervsparken eller byggefirmaet.

Den svenske trafikstyrelse har oplyst, at genopbygningsarbejdet vil være »enormt omfattende« og tage mange måneder.

10.000 køretøjer passerer normalt den pågældende del af E6 i døgnet. Myndighederne forsøger nu at få den tunge trafik væk fra de mindre veje i området og over på E45.

De første meldinger om jordskreddet ved Stenungsund, der ligger i det vestlige Sverige, kom kort før klokken to om natten og fik både politi og redningstjeneste til at rykke ud. Flere passagerer i køretøjer havde svært ved at komme væk, efter motorvejen havde forrykket sig under dem. De måtte hjælpes med en redningshelikopter.

I alt er nu et område på 14.000 kvadratmeter ramt af skredet. Mindst tre personer er kommet til skade under hændelsen – dog ingen i alvorlig grad.