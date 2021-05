Dyrebestanden på Arktis er i fare.

Lige nu forårsager den globale opvarmning, der på de breddegrader går dobbelt så hurtigt som i resten af verden, at flere og flere arter svinder ind.

Det viser en ny rapport fra Arktisk Råd, der blev offentliggjort i denne uge. Her kan man læse, at det blandt andet drejer sig om rensdyr, polarræve, isbjørne og kystfuglebestanden.

Det arktiske dyre- og planteliv er meget sårbart over for den miljøforandring, opvarmningen af kloden fører med sig. De varmere temperaturer reducerer snedækket og hæver de ellers meget kolde temperaturer.

I maj er der i gennemsnit -51 grader på kontinentet.

Rapporten fra Arktisk Råd er den første af sin slags. Det er nemlig ikke sket før, at forskere har undersøgt bestandenes forhold og levestandard på land. Det skriver The Guardian

»Klimaforandringerne er den primære årsag til ændringer i de arktiske økosystemer på land, der forårsager uforudsigelige og betydelige konsekvenser for dyre- og plantelivet. Forværringen af økosystemet forventes at intensivere i fremtiden,« står der blandt andet i rapporten.

Hvor man også kan læse, at de varmere temperaturer betyder, at der er en øget forekomst af bakterier, parasitter og vira, som har været skyld i dødelige sygdomme blandt dyrebestandene.

Forskergruppen bag rapporten, der blandt andet består af forskere fra Aarhus Universitet, understreger i forbindelse med offentliggørelsen af den, at en fortsat overvågning af økosystemerne i Arktis er nødvendig, hvis man vil forstå klimaforandringernes egentlige betydning for biodiversiteten.

På den måde gøres det for eksempel muligt at se, hvordan de eksisterende arter reagerer på, at der kommer nye typer bakterier og arter til.

»Vi er nødt til at forstå, hvordan arter interagerer for at forstå konsekvenserne af klimaforandringerne og det tab af biodiversitet, de varmere temperaturer fører til.«