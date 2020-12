Fra skumsvedende hede til tænderklaprende kulde.

Sådan er virkeligheden for indbyggerne i den russiske by Verkhoyansk.

På bare seks måneder er temperaturen faldet med hele 90,2 grader i området. Det skriver TV 2 Vejret.

Det er noget af en omvæltning for borgerne, for i sommer – helt præcist 20. juni – var der 38 grader i Verkhoyansk, og det var faktisk den højeste temperatur, der nogensinde er blevet målt nord for polarcirklen, hvor byen ligger.

I december er situationen helt anderledes. For onsdag i denne uge var der så ifølge TV 2 Vejret minus 52,2 grader. Kulden er især taget til inden for den seneste uge.

»Det er ikke temperaturer, vi umiddelbart kan forestille os her i Danmark. Allerede ved minus 18 grader svarer det til at gå ind i en dybfryser,« siger TV 2-meteorolog Jens Ringgård.

Men det kan i øvrigt blive endnu koldere i Verkhoyansk. Den sibiriske by har også rekorden for den koldeste dag på jordkloden uden for Antarktis. Både 5. og 7. februar 1892 blev der målt en temperatur på minus 67,8 grader.

Ps: Fredag morgen er der i øvrigt minus 46 grader i Verkhoyansk. Brrrrrrrrr. Herhjemme har vi stadig udsigt til plusgrader, hvilket du kan læse mere om her