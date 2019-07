Hun er ikke bare den yngste førstedame, men også den første i mands minde, der ikke er gift med premierministeren.

Hidtil er Carrie Symonds mest kendt for at være involveret i Londons mest omtalte husspektakel i nyere tid.

I juni kom det frem, at en nabo havde ringet 112, fordi hun og Boris Johnson skændtes så højt, at han var bekymret for deres velbefindende.

Angiveligt hørte han Carrie Symonds bede Boris Johnson om at 'forsvinde' fra hendes lejlighed.

En optagelse af optrinnet blev efterfølgende lækket til The Guardian, der derfor kunne berette om detaljerne.

Nu er alt dog tilsyneladende atter fred og idyl mellem de to – og med Boris Johnsons knusende sejr over Jeremy Hunt tirsdag står Carrie Symonds til at rykke ind i Downing Street 10.

Det sker formentlig i weekenden, hvor hun kan være i fred for pressen.

Under tirsdagens afsløring af vinderen af partiets urafstemning glimrede Carrie Symonds også med sit fravær.

Når det gik godt med Carrie, var det fantastisk, men når det gik dårligt, var det skrækkeligt. Oliver Haiste, Carrie Symonds ekskæreste

Men man skal ikke tage fejl. For ifølge kilder tæt på det magtfulde par har hun spillet en stor rolle i re-brandingen af ham.

Siden sidste år har den 31-årige kommunikations- og PR-chef dannet par med Boris Johnson, som er 24 år ældre end hende.

Parret blev første gang set offentligt i 2019, men allerede omkring Boris Johnsons skilsmisse fra Marina Wheeler begyndte rygterne om dem at versere.

Husspektaklerne kom ikke bag på Oliver Haiste, der er Carrie Symonds' ekskæreste. Deres tre år lange forhold kan ifølge ham selv bedst beskrives som 'tumultarisk'.

Vis dette opslag på Instagram Carrie Symonds supports our fight to stop whaling! Whaling and humankind’s destruction of the marine environment has led to the loss of 80% of the original whale biomass from our oceans, and many populations still haven’t recovered almost four decades since the ban came into force. The slaughter of whales for profit is inhumane and it has far-reaching impacts for the health of the planet. #PleaseStopKillingWhales! Fashion designer @katharinehamnett has this new t-shirt design that you can buy for £25, to help support our work to end brutal whaling. Get your own tee to support Whale and Dolphin Conservation at wdc.teemill.com now! . . . #antiwhaling #cruel #whaling #stopbloodywhaling #katherinehamnett #statementtee #fashion #fashiondesign #minkewhale #finwhale #seiwhale #Japan #Iceland #Norway #stopwhaling #endwhaling #CarrieSymonds @apples_symonds #Conservatives #Conservationists #Ocean #SaveOurOcean #London Et opslag delt af Whale and Dolphin Conservation (@whalesorg) den 6. Maj, 2019 kl. 3.10 PDT

»Når det gik godt med Carrie, var det fantastisk, men når det gik dårligt, var det skrækkeligt. Det var et meget passioneret forhold. Ikke i sådan en slibrig, fysisk forstand. Men på den emotionelle måde,« sagde han i juni til Daily Mail.

Samtidig beskrev han Carrie Symonds som lige dele intelligent og passioneret.

»Hun er ikke kedelig,« lød det fra ekskæresten.

Carrie Symonds, der er datter af Matthew Symonds – en af grundlæggerne af avisen The Independent – er vokset op i det sydvestlige London. Hun er uddannet i kunsthistorie og teatervidenskab fra Warwick University.

Boris Johnsons kæreste Carrie Symonds under en demonstration mod japansk hvalfangst. Med sig har hun blandt andre svigerfar, Stanley Johnson (i midten). Vis mere Boris Johnsons kæreste Carrie Symonds under en demonstration mod japansk hvalfangst. Med sig har hun blandt andre svigerfar, Stanley Johnson (i midten).

Under studieårene blev hun forsøgt dopet af serievoldtægtsmanden John Worboys, der blev dømt for overgreb på 12 kvinder. Han arbejdede som taxachauffør og gav hende et glas med champagne, da han ville fejre, at han havde vundet nogle penge.

»Jeg hældte i al hemmelighed glasset ud på gulvet. Jeg var bange for at blive dopet og spillede alderskortet – jeg sagde, at jeg var alt for ung til ham,« har hun fortalt til avisen Daily Telegraph.

Efter studierne arbejdede hun i otte år for flere konservative ministre – inden hun blev partiets kommunikationschef. Her arbejdede hun tæt på konservative toppolitikere som Michael Gove og Amber Rudd.

Magasinet PR Week har kåret hende til den næstmest magtfulde i den britiske PR-branche.

Allerede da hun var ansat i partiet, gik rygterne om, at hun skulle være kærester med Boris Johnson. Efterhånden som rygterne tog til, forlod hun stillingen for at blive PR-ansvarlig i Bloomberg Foundation. Her har hun ansvaret for stiftelsens satsning på verdenshavene.

Tidligere på året deltog hun i en demonstration mod Japans hvalfangst foran landets ambassade i London.

Boris Johnson har ikke meget at sige om sin bedre halvdel.

»Jeg har besluttet for mange år siden, at jeg ikke taler om folk, jeg elsker,« har Boris Johnson sagt til The Sun.