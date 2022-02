Et helt særligt våben har givet gyldne belønninger til den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskij og hjulpet med at vende udviklingen.

Telefonen er nemlig blevet præsidentens mest effektive våben.

Det skriver The Guardian i en analyse.

Det er nemlig lykkedes Zelenskij at overtale Vesten til at gå med til en lang række sanktioner mod Rusland, som var utænkelige for under en uge siden.

Zelenskij har hurtigt fornemmet, hvordan den europæiske offentlige opinion har reageret på hans folks tapperhed.

Han har siden konstant talt i telefon med vestlige ledere, ligesom han har brugt sin Twitter til at overtale, opmuntre, skælde ud og rose sine allierede.

Og de nuværende sanktioner, som bare for en uge siden, var helt utænkelige, er nu blevet en moralsk grundlinje.

Sanktionerne vil blandt andet ramme Ruslands finansielle-, energi, transport og teknologisektor.

Blandt sanktionerne har EU eksempelvis valgt at lukke luftrummet for russiske fly, ligesom russiske banker er ved at blive udelukket fra det internationale banksystem SWIFT.

Hvordan Zelenskij har formået at foretage disse opkald, samle hjemmefronten, dirigere sin hær og sove, er svær at gennemskue.

Tempoet for samfundsændringer øges i de fleste krige, men The Guardian kalder alligevel sanktionernes indførsel for 'ekstraorinære politiske ændringer'.

Målet med sanktionerne er at gøre prisen for Putin økonomisk og politisk så lammende høj, at han er tvunget til at indse, at han ikke kan vinde på sine præmisser.