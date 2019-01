"Det er den værste gang sludder, jeg nogensinde har hørt," siger 3's adm. direktør, Morten Christiansen, efter et samråd om kinesisk overvågning via Huawei med forsvarsministeren.

Den politiske storm om kinesisk overvågning via teleleverandøren Huawei består af sludder og manglende indsigt fra blandt andre forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Det siger adm. direktør for teleselskabet 3, Morten Christiansen, der selv er kunde hos Huawei, til ITWatch.

"Når man ser på nyhederne, lader politikerne sig ikke ligefrem tynge af en stor indsigt i sagen. Claus Hjort siger, at så kan de sørge for, at vores busser og tog ikke kører. Det er den værste gang sludder, jeg nogensinde har hørt," siger han til ITWatch.

Hvorfor?

"Det er overhovedet ikke relevant. Det kunne måske ramme nogle få selvkørende biler, hvis Kina valgte at angribe Europa gennem et angreb på teleinfrastruktur. Vi er så langt ude, så man må tage sig til hovedet."

På et samråd tirsdag om Huawei påpegede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at bekymringen særligt retter sig mod, at selskabet ser ud til at spille en stor rolle i udrulningen af den kommende mobilteknologi 5G, der vil danne fundament for en række samfundskritiske funktioner.

"Hvad hvis nogen for alvor får telenettet til at bryde sammen," spurgte forsvarsministeren, "så stopper udbetalinger og overførsler, private virksomheder og offentlige myndigheder må lukke ned. Vil tog og busser kunne køre? Kan vores hospitaler fungere? Og så videre."

Men ifølge teleanalytiker John Strand fra Strand Consult er de politiske meldinger skudt ved siden af.

"Hvis jeg skal sige det meget enkelt, så var samrådet med Claus Hjort tåkrummende. Det udstillede ministerens (og dem der har skrevet hans talepapirer) manglende forståelse for, hvordan mobilverdenen og mobilnettene er bygget," skriver han til ITWatch i en kommentar.

"Jeg kan konstatere, at den ansvarlige minister ikke har styr på teknologien, fordi han ser på 5G som en isoleret teknologi. Det er ikke gået op for ham, at 4G og 5G hænger sammen, og at de 4G-netværk, som operatørerne har, nemt kan opgraderes til 5G (primært via en software opgradering)."

ITWatch har været i kontakt med Forsvarsministeriet, men Claus Hjort Frederiksen har ikke flere kommentarer for nærværende.

Ifølge 3-direktør Morten Christiansen er et grundlæggende princip vendt på hovedet i sagen om Huawei.

"Normalt er man uskyldig, indtil man er bevist skyldig. Det er ikke tilfældet med Huawei. Hånden på hjertet, så handler det her om handelskrig," siger han.

"Hvis vi forholder os til fakta, så er de ikke blevet taget med fingrene i kagedåsen. Det er de ikke. Hvis de var det, var det en helt anden sag. Man har været ude og tjekke udstyr uanmeldt og har ikke fundet noget," påpeger han.