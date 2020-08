Det ser ud til, at de helt små celler i vores kroppe holder skarpt øje med coronavirussen.

I hvert fald mener flere forskere, der studerer immunforsvarets reaktion på den verdensomspændende pandemi, at man ser tegn på, at der opstår en stærk, længerevarende immunitet - også i folk, der kun har udvist milde symptomer på covid-19.

Det skriver New York Times.

Flere studier indikerer, at de sygdomsbekæmpende antistoffer, der kan opstå, når man bliver smittet med en virus, ser ud til at blive i kroppen i flere måneder efter infektionen er overstået.

»Det udvikler sig virkelig, som det er meningen,« siger Deepta Bhattacharya, der er immunolog ved det amerikanske University of Arizona og står bag et af de nye studier, der dog endnu ikke har været igennem en såkaldt 'peer review'-proces.

En 'peer review' betyder, at forskere inden for samme felt har gennemtjekket undersøgelsen grundigt, inden den er blevet offentliggjort.

Forskerne kan dog ikke forudsige, hvor længe man kan være immun efter at være blevet smittet, men de mener, at de nye forskningsresultater er gode nyheder, da det tyder på, at de små celler gør deres job og har en god chance for at kunne bekæmpe coronavirussen, hvis man udsættes for den igen.

Der er dog intet, der er helt sikkert endnu, da beskyttelsen mod gen-smitning ikke kan fuldt bekræftes, indtil der er bevis for, at folk, der har været udsat for coronavirus igen, har formået at bekæmpe smitten.