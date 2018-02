Ovenfor kan du se uddrag af Emma Gonzalez tale, hvor hun tordner mod våbenlobbyen.

Den magtfulde amerikanske våbenlobby National Riffle Association (NRA) er ikke bange for nogen, bortset fra Emma Gonzalez, en 17-årig gymnasieelev fra Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida.

Siden USAs seneste skolemassakre, der kostede 14 elever og tre lærere livet, har Emma Gonzalez, der også er én af skolens dygtigste og mest aktive elever, været med til at starte noget så ualmindeligt som en anti-våben-bevægelse i USA, en bølge der allerede har fået navnet '#NeverAgain'.

Og den karseklippede Emma Gonzalez har tvunget landets måske mest magtfulde politiske loge NRA til noget (for dem) helt nyt: tavshed.

Emma Gonzalez. Foto: RHONA WISE Emma Gonzalez. Foto: RHONA WISE

Ved en kæmpe weekend-demonstration i Ford Lauderdale, Florida stod den blot 155 centimeter høje Emma Gonzalez på talerstolen og som en bedre Martin Luther King førte hun den massive skare i et fælles kampråb.

»Næste gang de fortæller os, at våbnene beskytter os, så erklærer vi ... BS.«

'BS' står for 'bullshit'.

Og 'bull shit' er kort opsummeret, hvad Emma Gonzalez og hendes hundredetusindvis af meningsfæller og meddemonstranter fordelt over hele USA, mener om våbenlobbyens argumenter, der i årtier har gjort det legende let for amerikanerne at købe semiautomatiske våben, som den AR-15, der på valentinsdag i sidste uge blev brugt til at dræbe 17 uskyldige skoleelever og deres lærere.

Emma Gonzalez. Foto: JOE RAEDLE Emma Gonzalez. Foto: JOE RAEDLE

Og ved antivåbendemonstrationen i Fort Lauderdale, sagde Gonzalez også:

»Vi er så trætte af deres argumenter. Det er vores venner, der bliver dræbt. Og vi vil gøre alt for, at skolemassakren i Parkland bliver den sidste i amerikansk historie.

Efter hver tragisk amerikansk skolemassakre er debatten om strammere våbenlove blusset op. Men denne gang virker det anderledes.

Det er de såkaldte 'millennials' - den helt unge men også stemmeklare generation, der har taget ordet. Og med Emma Gonzalez i front er de ikke bange for at nævne navne:

»Således blev politikere som senator Marco Rubio og senator John McCain i weekenden hængt ud på demonwtranternes skilte. Rubio har således modtaget over tyve millioner kroner i politisk støtte fra våbenlobbyen. John McCain har igennem sin lange karriere som senator i Arizona modtaget over 45 millioner kroner fra NRA.

Og selv om både de og resten af de primært republikanske politikere forsikrer, at pengene ikke ændrer deres mening, så har den amerikanske kongres' loyalitet til våbenlobbyen ifølge MSNBC-journalist Chris Matthews været betydeligt stærkere end deres tilsyneladende politiske vilje til at beskytte skolebørn og andre ofre i diverse masseskyderier.

Emma Gonzalez. Foto: JONATHAN DRAKE Emma Gonzalez. Foto: JONATHAN DRAKE

I forbindelse med de brandtaler, som Emma Gonzalez har holdt siden massemordet i Parkland, Florida, lægger hun ikke fingre imellem.

»Alle de politikere, der har modtaget penge fra våbenlobbyen er medskyldige i massemord. De har blod på hænderne,« siger Emma Gonzalez således, mens hendes forståeligt vrede tilhørere jubler.

Og den spinkle gymnasieelev, der for nyligt trodsede sine forældres og lod sig kronrage, er heller ikke bange for at gå helt til toppen.

»Hvis Præsident Trump fortæller mig, at våbnene ikke er problemet, så vil jeg med glæde spørge ham, hvor mange penge, han har modtaget fra NRA.«

I denne uge har Donald Trump lovet, at han vil afholde et 'lytte-møde' med skoleelever fra Florida.

Det er tvivlsomt, hvorvidt Emma Gonzalez vil blive inviteret.

Emma Gonzalez. Foto: JONATHAN DRAKE Emma Gonzalez. Foto: JONATHAN DRAKE