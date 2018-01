En gruppe forældre i Middleton i England har hanket op i deres uvorne teenagebørn og tvunget dem ned på en lokal McDonald's, efter at børnene havde terroriseret restauranten.

Teenagerne havde blandt andet kastet med mad og affald mod restauranten, råbt ukvemsord efter personalet, og en af dem havde sågar spyttet restaurantens bestyrer i ansigtet. Det skriver Manchester Evening News.

Det er ikke første gang, at restauranten oplever den opførsel fra gruppen af teenagere. Derfor havde en af medarbejderne skaffet et lille skjult kamera, som kunne skjules på kroppen, mens det optog det hele. Herefter kunne politiet gribe ind og identificere alle 10 unge efter den seneste episode. Blandt andet i samarbejde med lokale skoler.

Teenagernes forældre var tilsyneladende helt uvidende om, at deres børn opførte sig helt uacceptabelt. Da de blev kontaktet af politiet og selv så børnenes opførsel, blev de rasende og trak børnene med ned til den pågældende McDonald's og tvang dem til at undskylde for, hvad de havde gjort.

Børnene skal også ind på politistationen og gennemse alt det optagede materiale sammen med deres forældre, uanset om det kan dokumenteres i hvilket omfang, de deltog i terroriseringen af restauranten. Alle de unge bliver ligeledes sat i kontakt med det lokale 'Youth Offending Team', som hjælper unge med sociale problemer til at holde sig fra kriminalitet.

»Det er et virkeligt positivt resultat. Forældrene har været meget støttende og der har ikke været problemer siden. Det var godt, at forældrene fik indblik i, hvad deres børn gik og lavede,« siger talsmand fra det lokale politi, Stu Ockwell.