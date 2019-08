De to teenagere Kam McLeod og Bryer Schmegelsky, som politiet mistænker for at have slået tre personer ihjel i Canada er fundet døde.

Man indledte en større menneskejagt, som har varet i flere uger. Og nu har man altså fundet de mistænkte, det oplyser politiet i Manitoba, Canada via Twitter.

'Eftersøgningen er ovre. Klokken 10.00 blev to mandlige lig fundet af Manitobas beredne politi ved Nelsonflodens bred cirka otte kilometer fra det afbrændte køretøj. Man mener, at der er tale om de to mistænkte,' lyder det fra politiet, der ikke kommer ind på dødsårsagen.

De to teenagere er mistænkt for at have dræbt en professor samt et ungt kærestepar. Ofrene blev fundet døde på en sparsomt trafikeret motorvej i den nordlige del af British Columbia for cirka tre uger siden.

Det unge kærestepar var 24-årige Chynna Deese, fra Charlotte i North Carolina, USA, og den 23-årige Lucas Fowler, fra Sydney i Australien.

De var ifølge flere medier i færd med en to-uger lang road trip gennem Canada, da de blev skuddræbt. Deres lig blev fundet 15. juli.

Navnet på det sidste offer er 64-årige Leonard Dyck. Han blev fundet fire dage senere to kilometer fra en udbrændt pick-up truck. Den mener man, at de to eftersøgte har kørt i.

Det er selvsamme køretøj, som politiet henviser til i deres tweet onsdag aften. Herefter blev McLeod og Schmegelsky efterlyst af politiet som mistænkte i drabssagerne.

Vidner har tidligere påstået at have set de to mistænkte drabsmænd i slutningen af juli. Her var de i gang med at lede efter mad i en skraldespand.

4. august fandt politiet en robåd på Nelsonflodens bred. Politiet i Manitoba sendte et dykkerhold ud for at lede efter de to mænd. Tre dage senere fandt man en række ejendele, der knyttede sig til de mistænkte gerningsmænd.

Man mener, at de har forsøgt at overleve i skovområdet ved byen Gillam. Det har overlevelsesekspert Dave Arama fortalt var et ganske svært område at overleve i.

Og det er ikke så meget bjørne eller ulve, de to teenagere skal være bange for, fortæller overlevelseseksperten. Det er er insekterne.

»De æder dig levende, og de stopper ikke med at bide, før du lukker øjnene, og du ikke kan se mere,« siger han og fortsætter:

»Du kan få så mange bid, at du udvikler anafylaksi (allergi), og at det udløser en livstruende reaktion.«

Politet har ellers haft mulighed for at pågribe de to drabsmistænkte i live. De canadiske myndigheder har nemlig indrømmet, at har stoppet de to formodede gerningsmænd ved et kontrolpunkt i Manitoba.

Da kontrolpunktet var sat op for at kontrollere alkohol, der er ulovligt i området, og da teenagerne ikke var i besiddelse af dette, blev de dog ikke tjekket yderligere.

Man kan endnu ikke sætte et punktum i sagen, før de definitivt er identificeret. Derudover mangler man også et reelt motiv for de tre drab, som de McLeod og Schmegelsky er mistænkt for.