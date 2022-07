Lyt til artiklen

To unge brødre meldte sig selv i mandags efter drabet på en ældre mand i Philadelphia i den amerikanske stat Pennsylvania.

De er henholdsvis 10 og 14 år gamle, men politiet i byen mangler stadig fem teenagere, der var med til udåden.

Drabet på den 73-årige James Lambert blev optaget på en video, siger politiet. En flok teenagere gik amok på ham, der havde levet hele sit liv i Philadelphia. Det skriver New York Post.

Lambert blev ramt af en trafikkegle, der blev smidt i hovedet på ham ad to omgange under et overfald den 24 juni. Han døde en dag efter overfaldet.

BREAKING: Sources close to the investigation confirm the 10-year-old has been released from police custody but his 14-year-old brother is being processed on charges of third-degree murder and conspiracy. @CBSPhilly https://t.co/4gTZROsYzG pic.twitter.com/ehFSp4z15t — Alicia Roberts (@ARobertsCBS) July 12, 2022

Det står stadig uklart, hvilken rolle de to drenge havde i overfaldet, men ifølge CBS 3 Philly bliver den 14-årige sigtet for mord.

Distriktsanklageren i Philadelphia fortæller til tv-stationen, at de stadig efterforsker drabet. De unge mennesker, der er involveret, risikerer at blive retsforfulgt for mord.

Efterforskerne arbejder stadig på at identificere nogle af de mindreårige, der var involveret.

Politiet har fastslået at i alt fire mandlige og tre kvindelige personer var til stede under overfaldet.

Den chokerende video af overfaldet blev delt af Philadelphias politi fredag. Den viser Lambert forsøge at undslippe teenagerne, mens de forfølger ham.

Først bliver han slået ned af en mandlig angriber med en trafikkegle.

Da han forsøger at rejse sig, bliver han på ny slået i gulvet af den samme kegle.

Denne gang er det en kvindelig teenager, der smider keglen. Da han igen forsøger at rejse sig, tager hun keglen nok engang, og smider den mod James Lambert.

De andre angribere smiler og ler, mens en af pigerne holder begge hænder op for sin mund af skræk.