En gruppe teenagere faldt nærmest bogstaveligt talt over et lig, da de i sidste måned optog en TikTok-video i Seattle.

På videoen kan man se en ung kvinde, der går over til en kuffert, som hun lyner op. Inde i kufferten er der er en sort sæk, og det er i denne sæk, der ligger et lig.

Kvinden, der i videoen er en del af en stor vennegruppe, ringede straks til politiet.

Da politiet ankom til stedet, fandt de endnu et lig i vandet. Det skriver CNN.

Episoden fandt sted 19. juni på Alki Beach i den amerikanske by i delstaten Washington.

Det er dog først nu, at det er lykkes myndighederne at identificere de to ofre, som ifølge politiet blev skudt et par dage før, de blev fundet på stranden.

Ofrene er blevet identificeret som værende en 35-årige kvinde ved navn Jessica Lewis og en 27-årig mand ved navn Austin Wenner.

De to skal ifølge et familiemedlem til Jessica Lewis have dannet par i otte år. Familiemedlemmet oplyser endvidere, at Jessica Lewis var mor til fire.

@ughhenry Something traumatic happened that changed my life checkkkk @natthecvt ##fyp ##viral ##crime ##murder ##randonautica ##randonauting ##scary ##washington ♬ Creepy, scary, horror, synth, tension - Sound Production Gin

TikTok'erne delte først videoen af deres makabre fund dagen efter fundet, fortæller politiet til det amerikanske medie.

»Vi er glade for, at videoen er blevet delt. Vi talte med folk, der var involveret, og de samarbejdede ved at dele information med os,« siger Mark Jamieson, politiinspektør ved politiet i Seattle.

»De unge mennesker fandt sækken, den lugtede, så de tilkaldte politiet. Betjentene var på stedet efter halvanden time, og efter yderligere efterforskning fandt de frem til, at der højst sandsynligt var tale om ligrester,« forklarer han videre.

Familiemedlemmer til det afdøde par udtaler, at parret var 'helt almindelige mennesker, som ikke fortjente den skæbne'. Familien opfordrer folk, der ved noget om sagen, til at stå frem.