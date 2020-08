To israelske teenagere havde svært ved at tro deres egne øjne.

Under en arkæologisk udgravning i Yavne i det centrale Israel stødte de i sommerferien pludselig på en kæmpe guldskat, som har fået eksperter til at juble.

Frem fra de jorddækkede rester af en knust lerkrukke dukkede lag på lag af de fineste guldmønter i 24 karat.

Da hele guldskatten møjsommeligt var penslet og gravet ud med den største varsomhed stod eksperterne med i alt 425 guldstykker, der skønnes at være 1100 år gamle. Tilsammen vejer guldstykkerne 845 gram.

Teenagerne troede i første omgang, at den ituslåede lerkrukke indeholdt nogle meget tynde blade. Men det viste sig altså i stedet at være det pureste guld.

»Det var forbløffende. Jeg gravede i jorden, og da jeg fjernede jorden, lignede det umiddelbart meget tynde blade,« forklarer en af de heldige findere - 18-årige Oz Cohen i en erklæring.

»Ved nærmere eftersyn kunne jeg se, at der var tale om guldmønter. Det var virkelig spændende at finde en så speciel og gammel skat,« tilføjer han.

Ifølge lokale eksperter er det ekstremt sjældent at finde en guldskat af den type, da gammelt guld ofte vil være blevet smeltet om og genbrugt af efterfølgende civilisationer.

Foto: HEIDI LEVINE

De fundne guldmønter kan ifølge israelske eksperter dateres tilbage til slutningen af det 9. århundrede, da regionen var under kontrol af det islamiske Abbaside-kalifat, som med hovedstad i Bagdad kontrollede det meste af Mellemøsten og Nordafrika i godt 500 år.

Nogle af guldstykkerne er helt intakte mønter, mens andre er klippet i mindre stykker, så de tilsyneladende har kunnet fungere som en form for byttepenge.

»Mønterne, der er fremstillet af rent guld, som ikke oxiderer i luft, blev fundet i fremragende stand, som om de var blevet begravet dagen før. Fundet af dem tyder på, at der fandt international handel sted mellem områdets beboere og fjentliggende egne,« lyder det ifølge CNN fra de to lokale eksperter Liat Nadav-Ziv og Elie Haddad.

Foto: HEIDI LEVINE

»Den person, som begravede skatten for 1100 år siden, forventede formentlig at finde den igen, og har tilmed sikret den med et søm, så den ikke flyttede sig. Vi kan kun gætte på, hvad der forhindrede ham i at vende tilbage og hente skatten igen,« tilføjer de.