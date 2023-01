Lyt til artiklen

To iranske teenagere er dømt til døden ved hængning.

I Iran har to mænd på 18 og 19 år fået dødsstraf for at have deltaget i protester mod det iranske regime.

Det oplyser menneskerettighedsgruppen Iran Human Rights (IHR) med base i den norske hovedstad, Oslo, mandag

I september blev Mahsa Amini anholdt af moralpolitiet i Teheran, fordi de mente, at hendes tørklæde sad forkert. Myndighederne siger, at Mahsa Amini fik et hjertefald i detentionen, men øjenvidner siger, at hun fik tæsk og hovedskader på vej til centret. Efter tre dage i koma døde Mahsa Amini, og det blev startskuddet på de første demonstrationer i den kurdiske provinshovedstad, Sanandaj, og i Teheran.

To mænd på 23 år er allerede blevet henrettet efter ligeledes at have deltaget i demonstrationerne.

Den 18-årige Mehdi Mohammadifard har modtaget dødsstraf efter at have sat ild til en politikontrolpost i den vestlige by Nowshahr i Mazandaran-provinsen, lyder det fra IHR.

Det er en domstol i provinshovedstaden Sari, der har udstedt dødsdommen. Her fandt de, at den 18-årige blev fundet skyldig i korruption og fjendskab mod gud.

De to anklager udløser to dødsdomme.

Den anden af de to teenagere er den 19-årige Mohammad Boroghani, som også blev fundet skyldig i anklagen om fjendskab mod gud.

Den 19-årige er blevet dømt til døden for flere overtrædelser. Han skulle, ifølge IHR, »have såret en sikkerhedsvagt med en kniv med den hensigt at dræbe ham og skabe frygt blandt borgerne« samt »at have sat ild til guvernørens kontor i Pakdasht«.

IHR kunne i sidste uge oplyse, at mindst 100 demonstranter risikerer at blive henrettet efter at være idømt dødsstraf eller været anklaget for forbrydelser, der kan straffes med døden.

