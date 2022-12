Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det blev en tragisk skæbne for to drenge på 16 og 17 år.

For Nordkorea har nemlig henrettet de to drenge for at se og distribuere film fra naoblandet sydkorea.

Det oplyser RFA ifølge Dagbladet.

»De, der ser eller distribuerer sydkoreanske film (...) vil ikke blive tilgivet og vil få den maksimale straf – døden,« fortalte en embedsmand, da henrettelsen blev udført.

Henrettelser blev udført ved skyderi i den nordkoreanske by Hyesan i oktober, men diskuteres altså først nu.

De to teenagedrenge blev angiveligt afsløret, da de gemte filmene på et drev og forsøgte at sælge dem videre.

Myndighederne havde placeret spioner blandt befolkningen, som afslørede forsøget.

Nyheden om henrettelsen har spredt sig og skræmt folk – særligt efter de fik ordre om at se henrettelserne.

Nordkorea er blevet mere og mere bekymret for, at den sydkoreanske kultur smitter af på den nordkoreanske ungdom. Derfor slår de hårdt ned på udbredelsen af ​​udenlandske film, tv-serier og musik.

Sidste år blev en nordkoreaner for eksempel dømt til døden for at have smuglet den populære Netflix-serie 'Squid Game' ind.

Ifølge den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, er Sydkorea en amerikansk marionetstat, og han er følsom over for et hvilket som helst medie, der krydser grænsen.