Mandag begynder retssagen mod seks teenagere for deres formodede involvering i drabet på Samuel Paty i 2020.

Retssagen mod seks teenagere, der er tiltalt for involvering i drabet på skolelæreren Samuel Paty, starter mandag i Paris.

Drabet fandt sted i 2020 og rystede Frankrig.

Den 47-årige historie- og geografilærer blev først stukket ned og senere halshugget nær den skole, han arbejdede på i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine.

En 18-årig angrebsmand, den tjetjenske flygtning Abdoullakh Anzorov, blev skudt og dræbt af politiet på gerningsstedet.

Anzorov dræbte Paty, efter at beskeder var blevet spredt på sociale medier, om at læreren havde vist sine elever tegninger af profeten Mohammed fra satiremagasinet Charlie Hebdo.

Paty havde som led i undervisning om etik brugt magasinet i en diskussion om ytringsfrihedslovgivning i Frankrig, hvor blasfemi er lovligt. Landet har ligeledes en lang tradition for satiretegninger af religiøse figurer.

Drabet fandt sted blot få uger efter, at Charlie Hebdo havde genoptrykt tegningerne. Da tegningerne første gang blev trykt i 2015, stormede bevæbnede personer magasinets redaktionslokaler og dræbte 12 personer.

Det er blot en måned siden, at en anden lærer, Dominique Bernard, blev dræbt i Arras i det nordlige Frankrig.

Retssagerne mod fem af de seks teenagere, der var 14 og 15 år, da drabet fandt sted, vil blive ført for lukkede døre ved en ungdomsdomstol. De er anklaget for at udpege Paty og identificere ham overfor gerningsmanden i bytte for penge.

En sjette teenager, der var 13 år på gerningstidspunktet, er anklaget for fejlagtigt at have anklaget Paty for at have bedt muslimske studerende om at identificere sig samt forlade klasseværelset, inden han fremviste tegningerne.

Det forventes at retssagen varer frem til 8. december.

/ritzau/