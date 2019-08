En teenager fra den amerikanske stat Tennessee stjal i søndags en BMW, der var fyldt med kattekillinger.

Han kørte hele 800 kilometer, før han kørte galt med det tyskproducerede køretøj og flygtede til fods.

Den 19-årige James Pitts stjal bilen ved en rasteplads i Missouri, og det lykkedes ham at udgå politiet i to delstater.

Det endte dog med, at han kørte galt i Clarksville, Tennessee, i søndags ifølge News Channel 5 i Nashville.

En killing sidder på gulvet ved forsædet af BMW'en. Foto: Montgomery County Animal Control Vis mere En killing sidder på gulvet ved forsædet af BMW'en. Foto: Montgomery County Animal Control

Heldigvis slap alle killingerne uskadt fra oplevelsen.

James Pitts havde oprindeligt en kvinde med sig i den stjålne bil, men han satte hende af et eller andet sted i Missouri eller Illinois.

Efter han kørte galt, flygtede han til fods ind i skoven.

Pitts var i forvejen eftersøgt, fordi han havde overtrådt betingelserne for sin prøveløsladelse.

Men han kan efter det nye biltyveri se frem til at blive sigtet for at udgive sig for en anden og for at være i besiddelse af tilbehør til at ryge pot.

Kattekillingerne klarede sig som nævnt igennem det hele uden en skramme.

Og ejeren blev genforenet med sine killinger ved at dyreinternat i Tennessee.