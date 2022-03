En 19-årig it-studerende har i kølvandet af Ruslands invasion af Ukraine valgt at bruge sine it-evner på noget lidt andet, end hvad han har lært på studiet.

Han sætter nemlig i disse dage alt ind på at forfølge russiske oligarker.

Det gør han ved at tracke deres privatfly og helikoptere rundt om i verden og offentliggøre lokationerne på Twitter, skriver NBC News.

Den 19-årige Jack Sweeney, der til daglig studerer på University of Central Florida, blev i begyndelsen af året kendt for at tracke verdens rigeste mand, Elon Musk, og hans privatfly – og på samme måde offentliggøre lokationerne på Twitter.

Elon Musk tilbød teenageren over 30.000 kroner for at stoppe. Det udgjorde en sikkerhedsrisiko, skrev Elon Musk til ham.

Den sikkerhedsrisiko er nu nogle russiske oligarkers hovedpine, eftersom de er blevet den 19-åriges nye erklærede mål.

»Folk har spurgt mig om Putin i et stykke tid. De ville vide, om de kunne spore ham,« lød det fra Jack Sweeny til NBC News.

Men da det er så godt som umuligt at spore Putin, tænkte teenageren, at det næstbedste ville være hans rige landsmænd, som i modsætning til Putin er nemme for ham at spore.

Jack Sweeney oprettede for tre dage siden en Twitter-konto, han kalder Russian Oligarch Jets, hvor han løbende opdaterer på oligarkernes færden i luften.

Kontoen har på de få dage allerede rundet en kvart million følgere.

Og øverst på kontoen kan man se de 21 forskellige navne, som Jack Sweeney er i rumpetten på konstant.

Det gælder blandt andre ejeren af fodboldklubben Chelsea, Roman Abramovic, Ruslands rigeste person, Vladimir Potanin, og stålmiiliardæren Alexander Abramov.

Onsdag klokken lidt over 11 om formiddagen kunne man for eksempel se på Twitterkontoen, at et af Chelsea-ejerens privatfly landede i Tyrkiets hovedstad Ankara.

Formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen fortalte søndag, at al luftrum i EU fremover ville være lukket for russiske fly – herunder russiske oligarkers privatfly.

Og tirsdag nævnte Joe Biden ligeledes de russiske oligarker og deres privatfly i sin ‘State of the Union’-tale.

»Vi slår os sammen med vores europæiske allierede for at finde og beslaglægge jeres yachter, jeres luksuslejligheder, jeres privatfly.«