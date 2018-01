En pornostjerne er træt af at få henvendelser fra børn, som beder om alt fra nøgenfotos til sex. 'Forældre, fortæl jeres børn om sex, så jeg slipper for at gøre det,' skriver hun på Twitter. Hun truer samtidig med, at hun vil kontakte deres forældre, hvis de bliver ved.

Den franske pornostjerne Nikita Bellucci kommer i et opråb på Twitter med en advarsel til alverdens forældre. Hun mener slet ikke, at de er klar over, hvad deres børn laver på nettet, og når de så samtidig ikke selv forklarer dem om sex, så går det galt, mener hun.

I hvert fald får pornoskuespilleren obskøne henvendelser fra pre-teens og børn helt ned til 12 år.

På Twitter deler den 28-årige Nikita nogle af de upassende henvendelser, hun har fået fra helt unge drenge, som beder hende om seksuelle ydelser.

Fra kontoen Nikita Bellucci skriver hun ifølge Independent:

'Meddelelse til dem, som bekymrer sig om deres børn .... Eller ikke!'