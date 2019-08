I en hospitalsseng i London ligger lige nu en blot seks-årig fransk dreng og kæmper for sit liv, førlighed og fremtid.

Et andet sted i byen sidder en 17-årig dreng bag tremmer. Sigtet for drabsforsøg på den lille dreng.

Teenageren er - trods sin unge alder - et meget farligt bekendtskab, og et tilfældigt møde mellem de to drenge blev skæbnesvangert.

Søndag besøgte den seks-årige franske dreng og hans mor kunstmuseet Tate Modern i London, en af den britiske hovedstads mest berømte turistattraktioner.

Det var fra udsigtsplatformen på 10. etage næsten øverst på Tate Modern, at en 17-årig dreng skubbede en blot seks-årig ned. Foto: DANIEL SORABJI

Da mor og søn gik ud på museets udsigtsplatform på 10. etage, kom en ung mand pludselig hen til dem, rev drengen væk fra moderen og skubbede ham ud over rækværket.

Drengen landede på et tag på femte etage af museet og blev livsfarligt kvæstet.

Meldingerne fra hospitalet lyder, at hans tilstand er 'kritisk men stabil.'

Den tragiske hændelse er både rystende og uforståelig, men nu viser det sig, at et eller andet tilsyneladende gik helt, helt galt i timerne og minutterne før den tragiske hændelse.

Politiet var massivt til stede efter faldet i London. Foto: DANIEL SORABJI

Flere britiske medier skriver tirsdag, at den 17-årige er en meget krævende psykiatrisk patient, som kun får lov at forlade den sikrede institution, hvor han bor, hvis han er mandsopdækket af to voksne ledsagere.

Derfor er det lige nu et stort åbent spørgsmål, hvorfor teenageren befandt sig alene på udsigtsplatformen på det populære museum.

Det tyder på, at et sikkerhedsbrist eller en menneskelig fejl kan have ført til den ulykkelige begivenhed.

Den britiske avis The Sun skriver, at han lider af skizofreni, og at det angiveligt var lykkedes ham at slippe fri fra sin bevogtning.

Den 6-årige dreng blev fløjet til hospitalet med helikopter. Drengens tilstand betegnes som kritisk. Foto: DANIEL SORABJI

En kilde, som tidligere har arbejdet med den unge mand, siger til avisen:

»Han er en af de mest svære og udfordrende psykiske patienter, jeg nogensinde er stødt på. Han lider af skizofreni og har en tendens til at blive voldelig. Han er tæt bygget - cirka 180 høj - og bliver vred, når han ikke får lov til at gøre, som han har lyst eller får at vide, hvad han skal gøre. Han må ikke gå ud, medmindre han bliver ledsaget af to støttepersoner fra personalet.«

Ifølge den unge mands tidligere hjælper er gerningsmanden samtidig ekstremt intelligent.

Den anonyme hjælper har sin egen teori om, hvordan det kunne gå så galt:

»Noget må være gået alvorligt galt på Tate, for han må ikke at gå ud, hvis han ikke følges af mindst to medarbejdere. Der bliver nødt til at være en grundig undersøgelse af, hvad han lavede der (på Tate Modern, red.).«

Kort før episoden bemærkede flere gæster på museet den unge mand, som de syntes opførte sig underligt og skræmmende.

Nancy Barnfield var på platformen, da tragedien indtraf, og hun fortæller til Daily Mail, at den 17-årige dreng fulgte efter flere andre børn.

»Han fulgte os rundt, og jeg sagde til børnene: 'Hold jer væk fra den mand.' Han opførte sig mærkeligt. Han havde hænderne bag ryggen og holdt hele tiden øje med os. Da han gik væk fra os, tænkte jeg: Gudskelov, at han er væk.'

Chokerede bsøgende efter drengens fald. Foto: DANIEL SORABJI

Den 17-årige dreng er nu blevet sigtet for drabsforsøg.

Teenageren skal møde for en ungdomsdomstol i Bromley tirsdag, skriver Sky News.

Der er ifølge politiet ikke noget, der tyder på, at den 17-årige og den seksårige kendte hinanden.

»I øjeblikket efterforskes dette som en isoleret hændelse uden et tydeligt motiv,« oplyste politiet mandag.