En dreng på bare 16 år vil flyve jorden rundt. Han forsøger at blive den yngste person til at gøre det alene i cockpittet, og foreløbig er han landet i Kenyas hovedstad, Nairobi, onsdag.

Han hedder Mack Rutherford, og han har både britisk og belgisk nationalitet.

Rutherford startede rejsen nær den bulgarske hovedstad, Sofia, i marts, og han håber at slå Travis Ludlows rekord. Han var 18 år, da han rejste jorden rundt i et fly sidste år. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Jeg håber med denne flyvning at inspirere unge mennesker til at følge deres drømme,« siger Rutherford efter at være kravlet ud af sit tosæders ultralette fly i Wilson Airport i Kenya.

Foreløbig er Mack Rutherford ankommet til Kenya. Foto: BAZ RATNER

Fremstilleren af flyet, Shark Aero, dømte det for farligt at være en del af, så det blev ikke til noget partnerskab ved flyvningen.

»Mack er uden tvivl en god pilot. Vi mener dog ikke, at vi kan være helt rolige ved at presse alderen til det lavest mulige punkt. Især ikke for en rejse, hvor en vis mængde risiko ikke kan undgås,« siger firmaet på sin webside.

Turen skal efter planen gå via fire afrikanske lande og lande i Det Indiske Ocean, før der står Mellemøsten, Asien og Nordamerika på programmet, inden det går hjemad mod Europa igen.

Han kommer fra en familie af piloter. Han sad første gang ved kontrolpinden i et fly, da han var syv år gammel – ved siden af sin far, vel at mærke.

Her hilser Mack Rutherford på officerer fra det britiske militær i Kenya. Foto: BAZ RATNER

Han var kun 15 år, da han blev verdens yngste pilot. Nu følger han i fodsporene på sin storesøster Zara, som blev den yngste kvinde, der fløj jorden rundt i en alder af 19 år.

»Det var en svær opgave flyve igennem ørkenen i Sahara,« sagde han.

Men udsigten gjorde hele turen værd.