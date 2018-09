En teenager har klaret sig helskindet i land efter 49 døgn til havs på et fartøj, der bedst beskrives som en tømmerflåde med hytte, skriver BBC.

19-årige Aldi Novel Adilang fra Indonesien befandt sig på en såkaldt rompong 125 kilometer fra kysten, da kraftige vinde 14. juli fik fortøjningerne til at slippe, hvorefter flåden drev tusinder af kilometer væk.

Den 19-årige arbejdede på flåden, der fungerer som en fiskefælde. Hans job består i at tænde lys i rompongen, hvilket lokker fisk til.

Hver uge fik han friske forsyninger fra sin arbejdsgiver, der samtidig hentede de fisk, han fangede fra rompongen, der lå fast placeret ved hjælp af et anker.

Helt mirakuløst overlevede teenageren 49 døgn alene til havs. Foto: Indonesiens konsulat i Japan

Men da fortøjningerne slap, måtte han klare sig ved at drikke havvand. Med sin T-shirt som filter forsøgte han at undgå indtag af for meget salt.

Han spiste desuden fisk, som han stegte over bål - lavet af brænde fra det fartøj, der holdt ham i live.

Han blev fundet af et fragtskib ved Guam, der ligger isoleret i Stillehavet. Herfra blev han bragt til Japan.

»Han har fortalt, at han var bange og ofte græd,« siger en indonesisk diplomat i Japan.

Aldi Novel Adilang er heldigvis sluppet uskadt fra den livstruende situation til havs. Foto: Indonesiens konsulat i Japan.

»Hver gang han så et stort skib, var han håbefuld, men flere end 10 skibe sejlede forbi ham.«

Aldi Novel Adilang blev genforenet med sin familie 8. september.