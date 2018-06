Efter hvad der syntes som en evighed kastede en 17-årig dreng sig ud fra det lille sportsflys cockpit, der var omsluttet af flammer. Tilbage i flyet var hans forældre, som blev flammernes bytte.

Flyet - et enmotorers fly af typen Cessna 210 - var styrtet til jorden i Detroit, USA. Tilsyneladende traf det en elledning og et træ søndag aften, fortæller en politimand fra Detroit.

Flystyrtet med de forfærdelige scener, hvor Peyton Boaz ruller ud af det brændende cockpit, blev optaget på video af Bianca Mack.

Det dræbte ægtepar er Greg Boaz på 54 år og hans kone Julie på 48. Der skriver New York Post.

Den overlevende søn er indlagt på et hospital i Detroit i kritisk tilstand. Det fortæller et familiemedlem til tv-stationen WXYZ.

Ifølge Danny Boaz, der er fætter til den omkomne pilot Greg, havde han ikke fløjet et fly i de sidste 10 år. Men nu skulle det være.

Greg købte flyet så sent som i sidste uge, og de var på vej til Detroit for at se datteren deltage i en cheerleader-konkurrence.

BREAKING: couple killed in Detroit plane crash identified as 54 year old Greg Boaz and his wife, 48 year old Julie Boaz. Greg’s 17 year old son was able to get out of the wreckage. He remains in the hospital. NTSB has just arrived on scene @Local4News pic.twitter.com/FEHB0FBkyY — Priya Mann (@Local4Priya) 25. juni 2018

Politiet takker Cordell Owens for, at den 17-årige dreng kom levende ud af flyet. Han brugte nemlig en økse på at hugge hul i cockpittet.

»Flyet styrtede, og vi begyndte at løbe mod det. Det var et lille fly, og flammerne var ude af kontrol. Manden i flyet begyndte at skrige, og så begyndte jeg at skære,« sagde han til WXYZ.

»Det føles virkeligt godt. Jeg føler mig ikke som nogen helt, men det var noget, jeg var nødt til at gøre,« sagde Owens.

Piloten cirklede rundt om landingsbanen i den lille lufthavn, hvor de skulle lande, men han forsøgte tilsyneladende at lande på en græsplæne. Det skriver clickondetroit.com.

Tilsyneladende bekræfter de foreløbige undersøgelser, at piloten havde problemer med landingsstellet og desuden havde meget lidt brændstof i tanken.