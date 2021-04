»Jeg troede, jeg skulle dø«

Sådan siger en ung jødisk teenager, efter han mirakuløst overlevede en katastrofal ulykke i Israel, hvor 45 mennesker blev trampet ihjel i et panisk amokløb.

I fem minutter lå 19-årige Schachar Ba'al Haness hjælpeløst fastklemt under et menneskehav og kæmpede for at få luft.

»Jeg kunne se alle ligene. Jeg så lig, der lå på mig, og lig der lå under mig,« siger han.

45 mennesker har mistet livet, efter en tribune kollapsede under en jødisk festival, og der efterfølgende opstod panik. (Photo by Handout and Ishay JERUSALEMITE / Behadrei Haredim / AFP) Foto: HANDOUT, ISHAY JERUSALEMITE Vis mere 45 mennesker har mistet livet, efter en tribune kollapsede under en jødisk festival, og der efterfølgende opstod panik. (Photo by Handout and Ishay JERUSALEMITE / Behadrei Haredim / AFP) Foto: HANDOUT, ISHAY JERUSALEMITE

Scachar Ba'al Haness fortæller i et interview med Times of Israel, hvordan han var vidne til, at katastrofen indtraf.

»Alle bevægede sig i samme retning,« fortæller han og beskriver, hvordan nogle begyndte at skubbe, og det fik folk til at vælte.

Deres fald resulterede i, at endnu flere mistede balancen.



»Det var som en snebold, der begyndte at rulle,« siger den 19-årige.

Jødisk mand i sorg til begravelsen af et af ofrene efter ulykken, hvor 45 mistede livet. (Photo by Menahem KAHANA / AFP) Foto: MENAHEM KAHANA Vis mere Jødisk mand i sorg til begravelsen af et af ofrene efter ulykken, hvor 45 mistede livet. (Photo by Menahem KAHANA / AFP) Foto: MENAHEM KAHANA

Han formåede mirakuløst at holde sig i live og ved bevidsthed, mens han så folk dø omkring ham.

»Jeg troede, jeg skulle dø,« beretter den religiøse teenager, der bad til Gud i det, han troede var hans sidste minutter.

Men heldigvis nåede politiet frem i tide og reddede teenageren ud i live.

Han blev indlagt på hospitalet, men regner med at blive udskrevet fredag.

Redningspersonale, der kommer ofrene for ulykken til undsætning. (Photo by Handout / United Hatzalah / AFP) Foto: HANDOUT Vis mere Redningspersonale, der kommer ofrene for ulykken til undsætning. (Photo by Handout / United Hatzalah / AFP) Foto: HANDOUT

Mere end 150 mennesker er kommet alvorligt til skade under amokløbet, som Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har kaldt en af de værste katastrofer, der har ramt staten Israel.

Ulykken skete kort efter midnat natten til fredag.

Ifølge beredskabsmyndighederne blev ulykken forårsaget af trængsel og for mange mennesker på samme sted, da en tribune kollapsede.

De mange mennesker var samlet for at fejre ba'omer-højtiden, der er en jødisk helligdag til ære for Shimon Bar Yochai, der levede i det andet århundrede og er begravet i området.

Begivenheden er den største, der er blevet holdt i Israel, siden coronapandemiens begyndelse. Over halvdelen af Israels 9,3 millioner indbyggere er færdigvaccineret med en vaccine mod covid-19.