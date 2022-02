Se godt på denne bil. Teenageren, der kørte bilen, var godt fuld. Og han havde tilsyneladende misforstået reklamen, der siger 'sving bare ind til McDonalds', oplyser politiet fra Sussex i det sydlige England.

Det blev en dyr affære for den unge mand. Han må nu vente i to år med at sætte sig bag rattet, efter at han kørte lige lukt ind i en McDonalds i West Sussex.

Teenageren, der kommer fra byen Ashington, blev af dommeren dømt til at undvære sit kørekort i to år. Det skriver Sky News.

Ulykken forårsagede omfattende ødelæggelser på fastfoodrestauranten, der ligger i et kryds, lige op til motorvej A24, da ulykken skete i november sidste år.

VW Golfen set bagfra. Foto: Sussex Police Vis mere VW Golfen set bagfra. Foto: Sussex Police

Den 19-årige tog måske lidt for let på, at det var en food to-go-restaurant, siger en talsmand for politiet i Sussex.

Han var næsten tre gange over grænsen for, hvor meget man måtte drikke, da han bragede ind i McDonalds-restauranten lidt efter klokken 22 om aftenen.

I England, Wales og Nordirland er grænsen på 0,8, mens den i Skotland er på 0,5 promille.

Han er VVSer, og det er måske ikke så smart at mangle sit kørekort i to år med den uddannelse. I hvert fald magtede han ikke at puste i betjentens alkoholmeter, og han blev straks anholdt.

Her ses McDonalds-restauranten ved krydset, hvor motorvej A24 møder hovedvejen A272. Foto: Google Street View Vis mere Her ses McDonalds-restauranten ved krydset, hvor motorvej A24 møder hovedvejen A272. Foto: Google Street View

Han måtte indrømme, at han havde været på en pub og fået noget øl, før han steg ind i sin VW Golf. Men han tilføjede, at han ikke vidste, hvorfor han kørte bilen – eller hvor han skulle hen!

Hans dom indeholder også 12 måneders samfundstjeneste. Han skal udføre 80 timers arbejde – uden betaling.

Sammen med de to års frakendelse af førerbeviset så blev han også beordret til at betale 760 kroner for sagsbehandlingen i retten og 850 kroner for ødelæggelserne.