Myndighederne på Madagascar har nu fundet en krop på jorden, nær det sted, hvor en engelsk studerende formentlig kastede sig ud af et fly.

Teenageren Alana Cutland, 19 år og studerende på Cambridge Universitet, forlod pludselig flyet over det øde Anjajavy-område den 25. juli.

Den lokale politichef Spinola Nomenjanahary oplyser, at kroppen blev fundet lige nord for det sted, Alana Cutland faldt i døden.

Selv om kroppen endnu ikke er blevet identificeret, så sender de den til hovedstaden Antananarivo for at teste den. Det skriver Sky News.

Alana Cutland med sit nyerhvervede kørekort i 2017. Foto: Facebook Vis mere Alana Cutland med sit nyerhvervede kørekort i 2017. Foto: Facebook

Politiet på Madagascar undersøger stadigvæk, om hun virkelig kastede sig i døden fra det lille fly.

Piloten på flyet siger, at teenageren beklagede sig over en hovedpine, da hun gik ombord, men var ellers stille under flyveturen.

Han fortalte The Sun, at hun havde 'kæmpet for at slippe løs fra os, åbnet døren og sprunget'.

»Døren åbnede ikke af sig selv,« tilføjede han.

Fotos offentliggjort af politiet viser de sidste øjeblikke af studentens liv.

Det viser tilsyneladende piloten og den eneste anden passager, Ruth Johnson, der holder Alana Cutlands ben, mens hun hænger fra flyet.

Minutter efter falder hun.

Politichefen siger, at Alana Cutland havde åbnet sin sikkerhedssele 10 minutter inde i flyveturen, før hun åbnede den højre dør på flyet og forsøgte at komme ud.

»Ruth Johnson kæmpede i fem minutter, mens hun forsøgte at holde hende. Men da hun var udmattet og løbet tør for ilt, lod hun hende falde.

Alana Cutland faldt helt bevidst fra et fly, der var 1130 meter over havets overflade.«