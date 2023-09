En 15-årig dreng er lagt i kunstigt koma, efter han angiveligt blev trukket to kilometer efter en bil.

Det skete i Sydney, hvor teenageren forinden havde skændtes med en 19-årig mand i en bil, skriver The Guardian.

Det antages, at drengen blev trukket langs to gader efter bilen, da den 19-årig kørte væk. Han skal til sidst være faldet af udenfor en tankstation.

Drengens tilstand er »alvorlig, men stabil«, lyder det.

Politiet arresterede senere en billist i nærheden af det sted, hvor drengen blev fundet.

Han er sigtet for farlig og uagtsom kørsel med alvorlig legemsbeskadigelse til følge og for at have distribueret ulovlige stoffer.

Den sigtede nægtes kaution.