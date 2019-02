Den 19-årige Samantha Simpson fra Kansas, USA, elsker sin mand meget højt. Så meget, at hun vil have et barn med ham. Den eneste udfordring er, at han er 62.

Samantha var faktisk kun 18 år, da hun første gang mødte JR gennem fælles venner. Efter flere måneder, hvor de snakkede sammen, faldt hun for ham, og de giftede sig den 8. januar 2018.

Da hendes familie ikke støttede den store forskel på deres alder, flyttede studenten Samantha hjemmefra, og JR flyttede ind i hendes lejlighed i Berryville, Arkansas.

Men for et halvt år siden fik de deres første hjem sammen - en lejlighed i Wichita, Kansas. Det skriver avisen The Sun.

'I'm 19 and I'm married to a 62-year-old - and we're trying for a baby' https://t.co/PjQCMOVRzp pic.twitter.com/T5MQdAuksG — The Sun (@TheSun) 20. februar 2019

Selv om de selv tager forholdet alvorligt, bekymrer det Samantha, at de dagligt modtager grovheder fra fremmede personer, som slet ikke kender dem.

Hendes mand kaldes blandt andet 'barnerøver', 'pædofil' og bliver ofte antaget for at være hendes bedstefar.

»Der går ikke mange minutter, når vi er ude, før en eller anden bemærker alderforskellen, og det er bare udmattende.

Det var nok, at familien og vennerne ikke kunne acceptere forholdet. Når vidt fremmede heller ikke kan, er det bare for meget,« siger Samantha.

Efter hun mødte JR, faldt Samantha for hans udseende og opførsel som en rigtig gentleman.

»Da jeg så JR, blev jeg automatisk tiltrukket af, hvor godt han så ud, og så det faktum, at han var en rigtig gentleman.

Jeg har været ude med mænd, der var tættere på min egen alder, tidligere, men de var umodne. Det er noget helt andet med JR. Han behandler mig, som om jeg var en dronning.«

Nu taler parret for alvor om at blive forældre. JR har allerede et barn fra et tidligere forhold, men nu vil de starte deres egen familie.

»Vi føler begge to, at tiden er den rigtige. Vi er for nylig blevet gift og har vores eget hjem. Forhåbentlig vil det stoppe de grovheder, vi næsten dagligt modtager fra fremmede.«