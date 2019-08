Er historien om 15-årige Nora Quoirin begyndelsen til en ny Madeleine McCann-sag?

Tanken melder sig unægtelig efter, at den irsk-franske teenager søndag forsvandt sporløst fra det ferieresort i Malaysia, hvor hun netop var blevet indlogeret sammen med sin familie.

Hendes forældre er nemlig overbevist om, at hun er blevet kidnappet.

Bortset fra Noras alder - hun er i puberteten, mens Madeleine kun var knap fire - og det faktum, at den lille britiske pige forsvandt i sydeuropa og teenageren i sydøstasien - så er der et par ting, der leder tankerne hen på den ulykkelige Maddie-sag.

15-årige Nora, som er forsvundet i Maylaysia. Foto: HO Vis mere 15-årige Nora, som er forsvundet i Maylaysia. Foto: HO

Nora forsvandt - ligesom Maddie - på en familieferie. Hun lå og sov på et værelse med sine søskende - uden forældrene - og eneste spor efter hende var et åbent vindue.

Den fransk-irske familie fra London ankom lørdag aften til ferieresortet The Dusun i naturreservatet Berumbun Forest Reserve syd for Kuala Lumpur.

De tjekkede ind på hotellet, gik i seng, men da de vågnede om morgenen, var Nora væk.

De lokale myndigheder satte straks gang i en storstilet eftersøgning, og politiet går ud fra, at der er tale om en forsvindingssag. Altså, at Nora selv er hoppet ud af det store aflange vindue i hytten.

15-årig Nora Quoirin er forsvundet fra sit hotelværelse på Malaysia. Vis mere 15-årig Nora Quoirin er forsvundet fra sit hotelværelse på Malaysia.

Familien understreger derimod, at Nora aldrig ville forlade hotellet selv. De er sikre på, at en fremmed person har bortført hende.

Den 15-årige pige beskrives som udviklingshæmmet og er ifølge familien en ekstrem sårbar pige med indlæringsvanskeligheder.

Det åbne vindue og et par fingeraftryk i vindueskarmen er politiet eneste spor, og efter at have undersøgt begge dele nærmere er politiet nu sikre på, at Nora har forladt værelset gennem vinduet.

Det store spørgsmål er lige nu, hvorvidt det har været frivilligt eller ej.

Politiet har offentliggjort dette foto af vinduet, som Nora angiveligt er kommet ud af. Det store spørgsmål er, om hun har forladt hotellet af egen fri vilje. Vis mere Politiet har offentliggjort dette foto af vinduet, som Nora angiveligt er kommet ud af. Det store spørgsmål er, om hun har forladt hotellet af egen fri vilje.

Som led i efterforskningen offentliggjorde politiet torsdag et billede af vinduet, siger blandt andre britiske The Sun.

Det er efter alt at dømme rigeligt stort til, at en person på Noras størrelse kan komme igennem.

Politiet har også offentliggjort flere andre billeder fra stedet, som giver indtryk af, at der er tale om en lejlighed eller hytte.

På et af dem kan man se en vindeltrappe fra stueetagen til soveafdelingen på første sal.

Et andet af de billeder, politiet har offentliggjort fra ferielejligheden. Foto: Politi Vis mere Et andet af de billeder, politiet har offentliggjort fra ferielejligheden. Foto: Politi

For folk, der ikke kender Nora, rejser billedet uden tvivl spørgsmålet: Vil en fremmed person med onde hensigter kunne få en teenager ned herfra, uden af hendes søskende bemærkede det?

Men hendes bedstefar er sikker i sin sag. Forleden sagde han til tv-stationen BBC:

»Hun er en ung pige, som er vældig genert, meget reserveret og meget ængstelig. Det er fuldstændig utænkeligt, at hun skulle være gået alene ud om natten. Det kan du fuldstændig udelukke. Hun er en pige, som altid har haft behov for at blive beskyttet.«

Mere end 200 betjente leder nu efter hende på sjette dag, og de tager utraditionelle midler i brug for at finde hende i den uvejsomme regnskov, skriver Irish News.

Et kig ind i den lejlighed, hvor Nora kun nåede at tilbringe en enkelt nat, inden hun forsvandt. Foto: Politiet Vis mere Et kig ind i den lejlighed, hvor Nora kun nåede at tilbringe en enkelt nat, inden hun forsvandt. Foto: Politiet

Udover masser af mandskab, hunde, helikopter og droner bruger politiet også optagelser af hendes mors stemme, som de sender ud gennem højttalere, mens de gennemsøger junglen. Håbet er, at Nora hører de velkendte stemmer og søger mod dem.

Ifølge den malaysiske avis the New Straits Times afspiller eftersøgningsholdet en optagelse, hvor hendes mor, Meabh Jaseprine Quoirin, kalder: 'Nora darling. Jeg elsker dig. Mor er her.'

»Vi optog morens stemme torsdag morgen og afspiller optagelsen, som om moren var med i eftersøgningen,« siger politichef Datuk Mohamad Mat Yusop til avisen og fortsætter:

»Det er led i vores forsøg på at finde offeret, for vi tror, hun stadig er inden for en seks kilometers radius af det område, eftersøgningen koncentrerer sig om.«

Over 200 betjente deltager lige nu i eftersøgningen. Foto: MOHD RASFAN Vis mere Over 200 betjente deltager lige nu i eftersøgningen. Foto: MOHD RASFAN

Af sikkerhedsmæssige årsager deltager Noras forældre ikke selv i eftersøgningen af datteren.

Selvom politiet stadig tror, at det mest sandsynlige er, at teenageren selv har forladt resortet, så samarbejder de lokale myndigheder også med Interpol om sagen.