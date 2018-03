Politiet har indtil nu hemmeligholdt et drabsforsøg på dronningen under et besøg i New Zealand i 1981.

Wellington. En mentalt forstyrret teenager forsøgte at dræbe dronning Elizabeth ll under et besøg i New Zealand i 1981. Politiet dækkede efterfølgende over det mislykkede forsøg.

Det viser officielle dokumenter, der er blevet frigivet torsdag.

Christopher Lewis affyrede et enkelt skud mod den britiske dronnings bil, da hun besøgte byen Dunedin på den sydligste af New Zealands to øer.

Det afslører dokumenter fra efterretningstjenesten New Zealand's Security Intelligence Service (SIS)

Ingen kom til skade under hændelsen, og newzealandsk politi forsikrede medlemmer af den britiske kongefamilie, om at det, de havde hørt, blot var fyrværkeri.

Christopher Lewis, der på daværende tidspunkt var 17 år gammel, blev kort tid efter anholdt i forbindelse med et væbnet røveri, der ikke havde noget med drabsforsøget mod dronningen at gøre.

Under anholdelsen for røveriet kom han med en usammenhængende tilståelse om sit forsøg på at tage monarkens liv.

Politiet troede i første gang, at han led af vrangforestillinger, men fandt dernæst en riffel og brugte patroner i den bygning, som teenageren påstod, at drabsforsøget havde fundet sted fra.

Den 17-årige hævdede, at han var medlem af en højreorienteret gruppe kaldet National Imperial Guerilla Army. Politiet konkluderede, at gruppen kun havde tre medlemmer.

Politibetjente besluttede dengang ikke at sigte Lewis for landsforræderi for drabsforsøget, men valgte at sigte ham for våbenbesiddelse og røveri.

SIS-dokumenterne, der er blevet frigivet som reaktion på en medieanmodning, viser, at politiet var bekymret for, at hændelsen skulle komme til offentlighedens kendskab, hvorfor det forsøgte at holde den hemmelig.

The New Zealand Herald skriver, at myndighederne var bekymrede for, at det kunne bringe fremtidige kongelige besøg i den tidligere britiske koloni i fare.

- Lewis havde absolut i sinde at dræbe dronningen, står der i dokumenterne.

- Men han havde ikke et passende udsigtspunkt, hvorfra han kunne skyde. Han havde heller ikke en god nok riffel til at kunne ramme målet, står der videre.

Christopher Lewis havde en række domme bag sig og sad fængslet for drab, da han begik selvmord i 1997.

/ritzau/AFP