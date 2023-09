»Vi vil bare have vores bror hjem. De har brugt for lang tid, og de fortæller os næsten ikke noget.«

Sådan siger Savannah Ropich, søster til 19-årige Sigmund Ropich fra Texas, som tirsdag faldt over bord på et krydstogtskib i Caribien.

Det skriver CNN.

Skibet, der hedder Wonder of the Seas, er verdens største.

Det stævnede ud fra Port Canaveral i Florida 27. august og stod foran en syv dage lang tur i det vestlige Caribien.

Det står endnu ikke klart, hvorfor den 19-årige faldt over bord, eller hvor længe han var i vandet, før der blev slået alarm, og eftersøgningen blev sat i værk.

Ifølge selskabet bag skibet, Royal Caribbean, iværksatte skabets mandskab straks en eftersøgning af den unge mand, og der samarbejdes tæt med de lokale myndigheder.

Men Sigmund Ropichs familie mener altså ikke, at der bliver arbejdet hurtigt nok.

Optagelser, som en gæst på skibet har lavet, viser, hvordan mandskabet om aftenen ledte i vandet. Det gjorde de i tre timer, før de sejlede videre mod øen Grand Cayman.

Den fortsatte eftersøgning varetages nu af den cubanske grænsepatrulje, og de har, ifølge Savannah Ropich, oplyst til det amerikanske konsulat, at eftersøgningen i havet indstilles og nu kun vil foregå ved kysten og på land.

Wonder of the Seas kan have 5.606 gæster ombord.