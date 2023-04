Lyt til artiklen

En engelsk teenager har netop fået lovens strengeste straf for at have myrdet en skoledreng.

Hans egen mor ringede selv til politiet og angav ham. Hun fortalte, at hun holdt ham tilbage i sit hus.

Den 19-årige Joshua Delbono blev fundet skyldig i mordet på den kun 16-årige Charley Bates i byen Somerset. Det skriver Sky News.

Drabet skete om aftenen 31. juli sidste år, og Delbono skal afsone mindst 21 år i fængsel.

Den kun 16-årige Charley Bates blev stukket ihjel af Joshua Delbono på en parkeringsplads. Foto: Facebook Vis mere Den kun 16-årige Charley Bates blev stukket ihjel af Joshua Delbono på en parkeringsplads. Foto: Facebook

Han stak Charley flere gange med en kniv på en parkeringsplads i byen Radstock.

Offeret fik adskillige stiksår i brystkassen og på armen, og han blev erklæret død kun 30 minutter senere.

Delbono flygtede fra stedet og brændte sit tøj.

Betjentene modtog et telefonopkald klokken 00.45 den følgende morgen. Det var seks timer fra det fatale knivoverfald, og det kom fra Delbonos mor.

Hun angav sin søn til politiet.

»Min søn har dræbt en eller anden … han er nu i mit hus, men jeg kan ikke lade ham gå nogen steder. Han er her. Jeg har fortalt ham, at jeg bliver nødt til at gøre det.«

Ifølge moderen følte hun sig »syg« over, hvad der var sket.

Derpå gav hun røret til Delbono, som indrømmede knivstikkeriet.

Betjente anholdt Delbono kort tid efter.