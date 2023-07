19-årige Celeste Burgess fra Nebraska skal 90 dage bag tremmer for at have endt sin uønskede graviditet med en abortpille.

Det skriver Independent.

I april 2022 opdagede Celeste Burgess som blot 17-årig, at hun var uønsket gravid.

Hendes mor, 42-årige Jessica Burgess, hjalp derfor sin datter med at få en abort på trods af, at Celeste Burgess var i de tidligere stadier af sit tredje trimester.

Og det er ikke lovligt i Nebraska.

Efter 20. uge af en graviditet, var det på daværende tidspunkt kun tilladt at få en abort i staten, såfremt man var i livsfare eller havde et alvorligt, kompromitteret helbred.

Derfor gjorde både Jessica Burgess og Celeste Burgess alt for at skjule aborten.

Moren, der selv risikerer en fængselsstraf på fem år for at hjælpe sin datter, bestilte ifølge anklageren abortpiller på nettet og dernæst brændte og begravede mor og datter det aborterede foster, siger politiet.

Både mor og datter har erkendt sig skyldige i sagen.

Retssagen, der fik sin ende i denne uge, idømte den i dag 19-årige Celeste Burgess 90 dages fængselsstraf og to års prøveløsladelse for aborten.

Til grund for dommen lagde retten blandt andet vægt på, at teenageren var for langt henne i sin graviditet, da hun fik aborten og, at fostret havde en stor mulighed for at overleve.

Hendes mor, 42-årige Jessica Burgess, har endnu ikke modtaget en dom. Det forventes, at retssagen mod hende starter i september.

Den 24. juni sidste år blev den såkaldte Roe versus Wade-sag, der siden 1973 har sikret amerikanske kvinders ret til abort, omstødt. Det betød, at de enkelte stater i USA selv fik mulighed for at lave love og restriktioner for abort.

Aktivister og eksperter har siden omstødelsen råbt op om, at amerikanske kvinder nu kan være nødsaget til at tage ulovlige midler i brug i desperationen for at ende en uønsket graviditet.

Nebraska er én af de stater, der siden har strammet grebet om reglerne for abort. I dag er det derfor kun tilladt at få en abort indtil 12. uge, uanset årsag.