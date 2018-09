Et venskab mellem to piger, der var klassekammerater, udviklede sig til uvenskab over en fælles ven og førte til sidst til drabet på den ene i et fyldt klasseværelse.

Ifølge politiet tog den 17-årige en stegekniv og stak den to gange i sin bedste veninde onsdag morgen.

Det var fatalt, for den 16-årige veninde døde to timer efter, skriver New York Post.

Det hele skete på Fitzgerald High School i Michigan. Der var over 20 studerende og en lærer til stede i klasselokalet, da de to piger kom op at slås.

De blev vidner til, at dramaet eskalerede ved 8.30-tiden, da den mistænkte gik frem mod offeret.

»Jeg frøs fast. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg så pludselig en af mine venner dø,« fortalte den 16-årige Victoria Oraczko til avisen Detroit Free Press.

En at eleverne ringede straks efter hjælp.

»Der var blod overalt, hvor offeret løb hen,« fortalte Francesca Pascua avisen til The Detroit News.

Offeret blev hurtigt hastet på hospitalet, men døde et par timer senere, selv om lægerne kæmpede for at redde hende.

»Det er i sandhed en tragedie på begge sider,« sagde Bill Dwyer fra politiet i Warren til avisen The Detroit News.

Ifølge politiet afslørede tekstbeskeder, at begge piger havde en forhold til den samme skoleelev. Han samarbejder med politiet.