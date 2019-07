Dagen før en amerikansk dreng pludselig forsvandt, skrev hans klassekammerat en besked til en pige om, at hun skulle lægge mærke til hans øjne, næste gang de så hinanden.

'Folk vil lægge mærke til en stor forskel i mig, når mine øjne er blevet døde,' skrev han.

Nu er den unge mand på 18 år blevet idømt to livstidsdomme, da han ifølge anklagemyndigheden var så jaloux på sin skolekammerat, at han på brutal vis valgte at dræbe og partere ham.

Det skriver blandt andet CNN og USA Today.

Det var den 18. november 2016, at 16-årige Lee Manuel Villoria-Paulino fra Massachusetts pludselig forsvandt.

Han blev sidst set sammen med klassekammeraten, den 15-årige Matthew Borges, som til politiet forklarede, at de to blot havde røget pot sammen ved en nærliggende flod, Merrimack River.

To uger senere fandt en tilfældig forbipasserende ligdele.

Lee Manuel Villoria-Paulino var blevet knivdræbt, og hans hænder og hoved var blevet skåret af kroppen. Formentlig i et forsøg på at skjule hans identitet.

Mistanken blev hurtigt rettet mod Matthew Borges, som nægtede sig skyldig.

Et af de beviser, som anklagemyndigheden fremlagde i den efterfølgende retssag mod Matthew Borges, der siden er fyldt 18 år, var en besked på Facebook, som han havde sendt til en pige.

Han forklarede i beskeden ifølge USA Today, at han ikke brød sig om, at hun var venner med andre fyre.

Anklagemyndigheden mente af den grund, at Matthew var jaloux på klassekammeraten Lee, fordi han havde tilbragt tid med pigen på deres skole.

I beskeden til pigen skrev Matthew også, at han mente, at en persons øjne ændrede sig, når man dræbte et andet menneske:

'Kig godt på mine øjne, næste gang vi taler sammen, for det er sidste gang, du ser dem se ud sådan,' skrev han ifølge USA Today den 17. november 2016 og fortsatte:

'Jeg ved, hvad jeg vil gøre, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Folk vil lægge mærke til en stor forskel i mig, når mine øjne er blevet døde.'

Tirsdag blev Matthew Borges idømt to livstidsdomme. Han kan tidligst søge om prøveløsladelse om 30 år. Ifølge CNN reagerede han ikke og viste ingen følelser, da dommen blev læst op. I stedet kiggede han blot stoisk frem for sig.