18-årige Owen Carey fra Southwark i London døde i 2017 efter at have fejret sin fødselsdag på den britiske burgerkæde Byron.

Inden for en time efter at have spist en kyllingeburger, døde Owen Carey. Nu er der klarhed over forløbet, beretter CNN.

Fredag 13. september bekendtgjorde en embedslæge, at Owen Carey spiste burgeren, da han på forhånd var blevet forsikret om, at menuen ikke indeholdt mælkeprodukter.

»Den afdøde gjorde serveringspersonalet opmærksom på sine allergier. Menuen forsikrede om, at der ikke blev henvist til nogen marinade eller potentielt allergifremkaldende ingrediens i den valgte ret,« sagde embedslæge Briony Ballard fredag foran retten ifølge CNN.

Udenfor retten var den 18-åriges familie samlet. Under stor mediebevågenhed, appellerede de til en lovændring for at undgå lignende tilfælde i fremtiden.

»Vi ønsker, at restauranter tydeligt skal fremvise information om potentielt allergifremkaldende ingredienser i hver af deres menuer. Fødevareindustrien bør sætte kundernes helbred først,« lød det i en udtalelse fra familien, beretter CNN.

Byron er en af Storbritanniens største burgerkæder med 35 restauranter i London og adskillige andre rundt om i landet.

Burgerkæden har på trods af ønske fra Owen Careys familie endnu ikke undskyldet eller udtrykt kondolencer, meddeler The Sunday Times.