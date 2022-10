Lyt til artiklen

De fandt hende i et lighus i Tehran.

16-årige Nika Shakarami var en af de tusindvis af iranske kvinder, der i midten af september gik på gaden og protesterede over drabet på Mahsa Amini.

Men pludselig forsvandt teenageren, og i 10 dage var der intet nyt om hendes skæbne.

Indtil søndag, hvor hendes familie gjorde det uhyggelige fund.

Samme dag, som den unge kvinde ville være fyldt 17 år, fik hendes familie lov til at få et kort glimt af hendes lig.

»Da vi kom for at identificere hende, ville de ikke tillade os at se hendes krop, kun hendes ansigt i få sekunder,« fortæller hendes tante til BBC.

Familien fragtede liget til hendes fars fødeby Khorramabad i det vestlige Iran, men da de mandag ville begrave hende, var hun forsvundet igen.

Ifølge flere internationale medier stjal den iranske sikkerhedsstyrker hendes lig og begravede hende i en landsby 40 kilometer fra hovedstaden.

Body of 16-year-old protester stolen by Iranian security forces, sources say https://t.co/Lo5NgyGjFG — BBC News (World) (@BBCWorld) October 4, 2022

Det skete angiveligt for at undgå, at begravelsen ville udvikle sig til protester og demonstrationer om styret.

Men det lykkedes ikke myndigheder at forhindre protester.

Hundredvis af demonstranter samledes på begravelsespladsen i Khorramabad og råbte slagord mod regeringen.

Nikas tante, Atash Shakarami, blev selv anholdt søndag, efter at hun havde skrevet om sin nieces død på de sociale medier.

Ifølge BBC truede sikkerhedsstyrkerne med at dræbe hende, hvis nogen i familien deltog i protesterne.

22-årige Mahsa Amini blev anholdt af moralpolitiet i Iran midt i september. Angiveligt fordi hun ikke bar sin hijab korrekt.

Hun døde, mens hun var i politiet varetægt. Vidner har fortalt, at hun blev tæsket til døde.

Dødsfaldet har skabt vrede og voldsomme demonstrationer, som ikke er set i Iran i mange år.